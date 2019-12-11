48-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной

Телеграм-канал Mash сообщает, что у Анастасии Заворотнюк отнялась вся правая часть тела, раньше не работала только рука. И издание, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщает, что актриса останется парализованной навсегда.

«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — рассказывает инсайдер.

За Анастасией по очереди ухаживают мама и муж Петр Чернышев, Заворотнюк передвигается только в коляске.

Семья актрисы некоторое время назад признала, что она больна, но в каком именно состоянии находится «прекрасная няня», не рассказывают. СМИ сообщали, что Анастасия Заворотнюк борется с тем же недугом, какой был и у Жанны Фриске. Анастасия лечилась в Европе: после отказа многих клиник ее приняли в польской больнице. Но несколько месяцев назад Заворотнюк вернулась в Москву.