48-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
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Фото: EAST NEWS
Анастасия Заворотнюк лечится в частной московской клинике, где ей проводят интенсивную терапию и реабилитацию. В конце лета стало известно, что у актрисы опухоль мозга. Однако семья комментариев о состоянии ее здоровья не дает.
Телеграм-канал Mash сообщает, что у Анастасии Заворотнюк отнялась вся правая часть тела, раньше не работала только рука. И издание, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщает, что актриса останется парализованной навсегда.
«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — рассказывает инсайдер.
За Анастасией по очереди ухаживают мама и муж Петр Чернышев, Заворотнюк передвигается только в коляске.
Семья актрисы некоторое время назад признала, что она больна, но в каком именно состоянии находится «прекрасная няня», не рассказывают. СМИ сообщали, что Анастасия Заворотнюк борется с тем же недугом, какой был и у Жанны Фриске. Анастасия лечилась в Европе: после отказа многих клиник ее приняли в польской больнице. Но несколько месяцев назад Заворотнюк вернулась в Москву.
Фото: Комсомольская правда/ EAST NEWS, Starface
Видео: Первый канал
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