passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

48-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анастасия Заворотнюк борется с опухолью мозга

Фото: EAST NEWS

Актриса борется с тяжелой болезнью.

Анастасия Заворотнюк лечится в частной московской клинике, где ей проводят интенсивную терапию и реабилитацию. В конце лета стало известно, что у актрисы опухоль мозга. Однако семья комментариев о состоянии ее здоровья не дает.

Телеграм-канал Mash сообщает, что у Анастасии Заворотнюк отнялась вся правая часть тела, раньше не работала только рука. И издание, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщает, что актриса останется парализованной навсегда.

«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — рассказывает инсайдер.

За Анастасией по очереди ухаживают мама и муж Петр Чернышев, Заворотнюк передвигается только в коляске.

Семья актрисы некоторое время назад признала, что она больна, но в каком именно состоянии находится «прекрасная няня», не рассказывают. СМИ сообщали, что Анастасия Заворотнюк борется с тем же недугом, какой был и у Жанны Фриске. Анастасия лечилась в Европе: после отказа многих клиник ее приняли в польской больнице. Но несколько месяцев назад Заворотнюк вернулась в Москву.

Фото: Комсомольская правда/ EAST NEWS, Starface

Видео: Первый канал

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!