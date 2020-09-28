48-летняя женщина приняла признаки сердечного приступа за изжогу и стресс

Оглядываясь назад, Аманда говорит: «В то время у меня было так много дел, я была в постоянном стрессе, потому не обратила внимания на боли. Однако мне становилось все хуже, а дышать – труднее. Грудь и область между лопатками горели, но я продолжала принимать лекарства от изжоги. Но я была слишком занята, чтобы болеть – женщины очень часто не прислушиваются к себе и не обращаются за помощью». Британка добавила, что в то время ей было всего 48 лет, она была стройной и здоровой, потому мысль о сердечном приступе ей попросту не пришла в голову. Однако врачи объяснили ей, что ее диагноз – SCAD – редкий тип заболевания, который поражает именно молодых. «Мое выздоровление длилось намного дольше, чем я ожидала, – признается она, – у меня все еще часто бывают боли в груди, иногда я лежу в постели, беспокоясь, что мне стоит вызвать скорую. Теперь я всегда ношу с собой бета-блокатор и спрей с нитроглицерином».

Фото: depositphotos

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