48-летняя женщина приняла признаки сердечного приступа за изжогу и стресс
Как передает британский онлайн-портал The Sun, мать двоих детей была уверена, что у нее отличное здоровье, а боли – это лишь следствие изжоги и стресса. Однако симптомы не проходили в течение нескольких дней, потому в конце концов она обратилась в больнице, где врачи обнаружили, что у нее произошел сердечный приступ. Аманда говорит: «Я не могла поверить в то, что со мной происходило. Я была уверена, что это лишь следствие несварения желудка, так что я не поднимала шум из-за ничего». Однако уже в клинике у женщины случился повторный сердечный приступ. На тот момент ей было всего 48 лет. Медики диагностировали у британки расслоение коронарной артерии, которая снабжает сердце кровью.
Оглядываясь назад, Аманда говорит: «В то время у меня было так много дел, я была в постоянном стрессе, потому не обратила внимания на боли. Однако мне становилось все хуже, а дышать – труднее. Грудь и область между лопатками горели, но я продолжала принимать лекарства от изжоги. Но я была слишком занята, чтобы болеть – женщины очень часто не прислушиваются к себе и не обращаются за помощью». Британка добавила, что в то время ей было всего 48 лет, она была стройной и здоровой, потому мысль о сердечном приступе ей попросту не пришла в голову. Однако врачи объяснили ей, что ее диагноз – SCAD – редкий тип заболевания, который поражает именно молодых. «Мое выздоровление длилось намного дольше, чем я ожидала, – признается она, – у меня все еще часто бывают боли в груди, иногда я лежу в постели, беспокоясь, что мне стоит вызвать скорую. Теперь я всегда ношу с собой бета-блокатор и спрей с нитроглицерином».
Фото: depositphotos
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