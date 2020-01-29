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48-летний любитель грызть ногти едва не поплатился за вредную привычку жизнью

Когда мужчина обратился к врачам, у него уже началось заражение крови.

48-летний шотландец не может отучить себя от привычки грызть ногти. Хотя врачи предупреждают: это может закончиться весьма плачевно. В один из дней Стивен Макдональд заметил, что указательный палец на левой руке начал болеть при надавливании. А вскоре фаланга набухла, под кожей скопился гной зеленого цвета. Первым делом мужчина пошел в аптеку, однако посоветованная фармацевтом мазь не помогла.

Девушка шотландца настояла на том, чтобы он обратился в больницу. К тому времени палец нарывал и бедолага уже не мог работать из-за дергающих болей.

Врачи поставили диагноз «паронихия» — воспаление околоногтевого валика. Мужчина слишком долго медлил с обращением в больницу — началось заражение крови. Потребовалась срочная операция, в результате которой пациенту удалили ноготь. А чтобы инфекция не распространилась по всему организму, мужчина несколько дней лежал под капельницей с антибиотиками.

«Хирург сказал, что если бы я обратился на несколько часов позже, то мог бы умереть! Мне было очень страшно! Я пообещал ему, что больше никогда не буду грызть ногти - оно того не стоит», - рассказал мужчина Daily Mail.

Фото: vostock-photo

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