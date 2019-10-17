47-летнюю женщину сразил инфаркт после того, как вкус вина показался ей довольно “странным”

Пригубив немного вина, Луиз тут же обратила внимание на его необычный вкус и дала отпить глоток своему мужу, однако мужчина не заметил во вкусе ничего странного .

Не придав значения своим ощущениям, женщина решила отправиться спать. Однако уже через несколько часов Луиз проснулась от мучительной боли в груди и затрудненного дыхания.

Как рассказала женщина порталу Daily mail, боль была настолько интенсивной, что ей казалась, что она вот-вот умрет. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи заподозрили сердечный приступ и в экстренном порядке госпитализировали Луиз.

Врачи больницы Ньюкасла, куда была доставлена женщина, диагностировали у нее инфаркт. Левая коронарная артерия женщины, подающая кровь в сердце “слиплась” и заблокировала доступ крови к жизненно важному органу.

Чтобы спасти Луиз, врачи установили ей стент, специальную микроскопическую трубочку, которая обеспечивает расширение артерии, суженной патологическими процессами в организме. После установки стента Луиз почувствовала мгновенное облегчение симптомов. Уже было прощаясь с жизнью, она и представить не могла, что при своевременной помощи симптомы инфаркта могут быть так легко купированы.

Британский фонд по борьбе с сердечными заболеваниями предупреждает, что перед инфарктом пациенты могут испытывать самые разные симптомы, в том числе и изжогу, которая нередко вызывает кисловатый привкус во рту, придавая еде и напиткам “странный” вкус .

Среди основных признаков этого заболевания, которые должны насторожить пациента - сильная, сдавливающая боль за грудиной, в руках, челюсти, шее, плечах и под лопаткой.

Также не стоит упускать из вида и такие симптомы возможного сердечного приступа, как нарастающее чувство беспокойства и страха, затрудненное дыхание, нарушение сердечного ритма, головная боль, слабость, тошнота и рвота.

Чем скорее вы распознаете опасные симптомы и обратитесь за помощью, тем больше шансов на успешное восстановление после инфаркта.