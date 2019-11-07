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46-летняя женщина 3 раза чуть не умерла от сепсиса, принимая его за симптомы менопаузы

46-летняя Джессика Миддур из американского штата Пенсильвания отвозила свою мать в больницу на операцию, когда вдруг почувствовала тошноту, усиленное потоотделение и «приливы», которые приняла за симптомы менопаузы. Женщина и представить не могла, что уже через несколько часов она окажется на грани жизни и смерти.

Первой неладное заподозрила медсестра, готовящая мать Джессики к операции. Заметив, что Джессика обливается потом, медсестра порекомендовала ей обратиться в отделение скорой помощи. Однако женщина по-прежнему принимала свое состояние за приливы и волнение, связанное с предстоящей операции матери. По мере того, как состояние Джессики становилось все хуже и хуже, она все же решила последовать совету медперсонала и обратиться в скорую помощь, где прошла все стандартные тесты - от анализа мочи до томографии.
Врачи сразу же диагностировали у женщины мочеполовую инфекцию и поставили капельницу.

И только через несколько часов были готовы оставшиеся анализы, которые выявили у Джессики септический шок. Женщину тут же перевели в отделение интенсивной терапии, где она отчаянно боролась за жизнь.

Врачи сделали все возможное, и уже через неделю Джессика была дома. Однако ровно через полгода ее опять сразил сепсис, вызванный все той же мочеполовой инфекцией. Когда ситуация повторилась и в третий раз, Джессика готовилась попрощаться со своей семьей, однако врачам все же удалось ее спасти.

Каждый раз причиной сепсиса становилась довольно безобидная и такая распространенная среди женщин инфекция мочеполовой системы. Однако из-за индивидуальных особенностей организм Джессики реагировал на инфекцию, атакуя свои собственные органы и ткани.

Несмотря на то, что Джессике три раза удалось избежать смерти, она и по сей день страдает от пост-септического синдрома. Он поражает до 50% людей, выживших после сепсиса, вызывая долгосрочные побочные эффекты как физического, так и психологического характера: заболевания легких, почек и печени, бессонницу, панические атаки, ночные кошмары, галлюцинации и другие.

Сегодня Джессика делится своей историей, чтобы повысить осведомленность людей о сепсисе и его симптомах, которые могут маскироваться под многие заболевания и состояния, в том числе и менопаузу.

Фото: Vostock-photo

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