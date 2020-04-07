Ставшая матерью в 22-ой раз женщина не может получить свидетельство на ребенка из-за коронавируса

Сью Рэдфорд и ее супруг принимают поздравления: в их семье родился 22-ой по счету ребенок. Британка считается самой многодетной мамой в стране. Женщина родила дочь и чувствует себя хорошо. Сью не скрывает, что очень волновалась перед родами из-за царящей пандемии коронавируса и карантина.

К счастью, роды прошли без осложнений, продлившись десять часов. Единственное, что беспокоит родителей, это необходимость оформить все документы на дочь. Сделать это пока нельзя из-за сложившейся ситуации, местные органы власти приостановили работу из-за вспышки COVID-19. По закону родители должны зарегистрировать ребенка в течение 42 дней.

С другой стороны, у супругов еще есть время определиться с именем для малышки, пишет Daily Mail. Она стала одиннадцатой дочерью в семье. Старшему сыну супругов 30 лет. У пары уже есть внуки. Будущие супруги встретились, когда Сью было 14 лет, а Ноэлю 19 лет. Через год у них появился первенец.

Семья живет в собственном огромном доме с десятью спальнями. Остальные домочадцы ждут маму и нового члена семьи.

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