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44-летняя Василиса Володина рассказала о причинах своей госпитализации

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Василисы Володиной

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Звезда шоу «Давай поженимся» успокоила поклонников, напуганных фотографиями из больничной палаты.

Вчера в блоге известной телеведущей Василисы Володиной появились снимки из больничной палаты, которые всерьез обеспокоили фанатов и СМИ. Звезда шоу «Давай поженимся» поспешила успокоить фолловеров: «Со мной все в полном порядке. Мы бодры! Веселы! ...(продолжить самим)», — пояснила астролог.

Оставила звезда сообщение и для желтой прессы: «У меня нет тяжелых болезней, непоправимых состояний, алкоголизма, беременности и шизофрении, о которых вы все равно напишете через 10 минут. Серьезно, все равно опять наврете. Хоть в заголовке, да обманете. Ну пусть хотя бы ваша совесть будет при этом неспокойной. Звонить и писать не надо. Дайте покоя!»

Как выяснилось, причиной госпитализации Василисы стало переутомление. В больнице она планово проведет несколько дней, после чего отправится домой: «Если серьезно, немного отдыхаю и оздоравливаюсь между съемками. Страдаю точно меньше, чем средневековые пациенты лекарей».

Желаем здоровья Василисе!

Фото: instagram

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