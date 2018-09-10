44-летняя Василиса Володина рассказала о причинах своей госпитализации

Оставила звезда сообщение и для желтой прессы: «У меня нет тяжелых болезней, непоправимых состояний, алкоголизма, беременности и шизофрении, о которых вы все равно напишете через 10 минут. Серьезно, все равно опять наврете. Хоть в заголовке, да обманете. Ну пусть хотя бы ваша совесть будет при этом неспокойной. Звонить и писать не надо. Дайте покоя!»

Как выяснилось, причиной госпитализации Василисы стало переутомление. В больнице она планово проведет несколько дней, после чего отправится домой: «Если серьезно, немного отдыхаю и оздоравливаюсь между съемками. Страдаю точно меньше, чем средневековые пациенты лекарей».

Желаем здоровья Василисе!