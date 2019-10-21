44-летняя мать и трижды бабушка беременна 22-м ребенком

В ноябре прошлого года, родив 21-го ребенка, Сью пообещала раз и навсегда прикрыть лавочку деторождения. Однако на днях стало известно, что женщина и ее муж, Ноэль, в 22-й раз станут родителями. Пара объявила об этом радостном событии в своем видеоблоге, показав всему миру будущего УЗИ будущего малыша. Каждый раз Сью и Ноэль обещают, что на этот раз ребенок уж точно будет последним, однако, практически каждый год их семья пополняется новым младенцем. Пара прославилась на всю Великобританию еще в 2008 году, находясь в ожидании своего 13 ребенка. Тогда одни из телеканалов предложил им свое собственное реалити-шоу “Чертова дюжина”.Не все об этом знают, но шоу могло бы и вовсе не быть. Дело в том, что родив 9 детей, пара решила остановиться на достигнутом, и Ноэль сделал вазэктомию. Однако совсем скоро понял, что погорячился и вернул свою фертильность в статус кво.

В интервью порталу Daily Mail Ноэль рассказал, что сначала они с женой планировали только троих детей, но потом так втянулись в процесс, что до сих пор не могут остановиться. Интересно, что сами Сью и Ноэль росли в приемных семьях, родители отдали их на усыновление еще в роддоме.

Пара встретилась, когда Сью было 7 лет, а Ноэлю -12. Уже в 14 лет Сью забеременела своим первым сыном, Крисом, а через 4 года пара поженилась. Сразу после свадьбы женщина забеременела вторым ребенком - дочерью Софи, после чего молодых было уже не остановить.

В настоящее время , имея уже 3-х внуков, Сью сама находится на 15 неделе беременности и не знает пол ребенка, который должен появиться на свет в апреле следующего года. Тогда как будущий отец рассчитывает на мальчика, который бы уравновесил гендерный баланс в семье. Пока же у пары 11 девочек и 10 мальчиков.