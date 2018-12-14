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40-летняя Анфиса Чехова призналась, что худеет и оздоравливается с помощью импульсов тока

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анфиса Чехова на ЭМС-тренировке

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Телеведущая в восторге от недавно попробованного вида тренировок.

Анфиса Чехова в очередной раз всерьез взялась за свое тело: она теперь не только несколько раз в неделю занимается балетом и йогой, но и попробовала новый способ похудения и одновременного оздоровления — ЭМС-тренировки.

«Раньше я, как и многие обыватели, думала, что это зарядка для ленивых. Подключили к тебе ток и качают мышцы, а ты лишь делаешь несложные движения, то присядешь, то привстанешь. Но во время тренировки с меня 7 потов сходит! И главное, после обычной тренировки в тренажерке спина наоборот болеть начинает, а тут проходит! Я просто молюсь уже на своего тренера! 15 минут в день занимает, места много не надо, и как бонус, к здоровой спине, еще и попа прокачалась почти до состояния бразильской, и на животе мышцы стали проглядывать!» — восхищенно отозвалась Анфиса в своем микроблоге, показав снимки в специальном костюме для подобных занятий.

Поклонники похвалили и поддержали звезду, а также поблагодарили за вдохновение. Многие с нетерпением ждут от Анфисы новых фото в купальнике, чтобы оценить эффект от тренировок.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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