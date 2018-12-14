40-летняя Анфиса Чехова призналась, что худеет и оздоравливается с помощью импульсов тока

Анфиса Чехова в очередной раз всерьез взялась за свое тело: она теперь не только несколько раз в неделю занимается балетом и йогой, но и попробовала новый способ похудения и одновременного оздоровления — ЭМС-тренировки.

«Раньше я, как и многие обыватели, думала, что это зарядка для ленивых. Подключили к тебе ток и качают мышцы, а ты лишь делаешь несложные движения, то присядешь, то привстанешь. Но во время тренировки с меня 7 потов сходит! И главное, после обычной тренировки в тренажерке спина наоборот болеть начинает, а тут проходит! Я просто молюсь уже на своего тренера! 15 минут в день занимает, места много не надо, и как бонус, к здоровой спине, еще и попа прокачалась почти до состояния бразильской, и на животе мышцы стали проглядывать!» — восхищенно отозвалась Анфиса в своем микроблоге, показав снимки в специальном костюме для подобных занятий.