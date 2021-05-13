4 совета, которые помогут победить неприятный запах изо рта

Первое и главное правило знакомо каждому – гигиена полости рта. Необходимо чистить зубы 2 раза в день. «Две-три минуты за раз, потому что чистка зубов удаляет слои налета на зубах, которые полны вонючих бактерий», – поясняет Адлер.

Но не до всех участков рта можно добраться с помощью зубной щетки, тогда вам на помощь приходит зубная нить. При ее использовании нужно глубоко проникнуть в карман десен вдоль зуба, справа и слева от розового сосочка. Так к бактериям попадет воздух и кислород, который они ненавидят.

Также врач советует чистить язык. Это можно сделать скребком. Для удаления грязи с подвижного органа достаточно провести по нему 10 раз подряд.

Вышеперечисленные способы спокойно можно использовать в домашних условиях. Если такая профилактика не помогает, обратитесь к стоматологу.

Существует еще один метод предотвращения противных запахов, но к нему лучше не прибегать без помощи зубного врача. Это удаление еды из миндалин. «Если надавить на нее, иногда удается вытащить дурно пахнущие куски пищи», – говорит доктор.