4 совета, которые помогут победить неприятный запах изо рта
Считается, что запах исходит из желудка и значит проблемы именно в нем. Однако это не совсем так. Около 90% зловоний идут непосредственно из самой полости рта. Так как повсюду можно найти бактерии, которые выделяют запахи: в промежутках между зубами, на языке или миндалинах.
О причинах возникновения неприятных запахов и способах борьбы с ними рассказал доктор Яэль Адлер, сообщает издание "Медик Форум".
Первое и главное правило знакомо каждому – гигиена полости рта. Необходимо чистить зубы 2 раза в день. «Две-три минуты за раз, потому что чистка зубов удаляет слои налета на зубах, которые полны вонючих бактерий», – поясняет Адлер.
Но не до всех участков рта можно добраться с помощью зубной щетки, тогда вам на помощь приходит зубная нить. При ее использовании нужно глубоко проникнуть в карман десен вдоль зуба, справа и слева от розового сосочка. Так к бактериям попадет воздух и кислород, который они ненавидят.
Также врач советует чистить язык. Это можно сделать скребком. Для удаления грязи с подвижного органа достаточно провести по нему 10 раз подряд.
Вышеперечисленные способы спокойно можно использовать в домашних условиях. Если такая профилактика не помогает, обратитесь к стоматологу.
Существует еще один метод предотвращения противных запахов, но к нему лучше не прибегать без помощи зубного врача. Это удаление еды из миндалин. «Если надавить на нее, иногда удается вытащить дурно пахнущие куски пищи», – говорит доктор.
Фото: freepik.com
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