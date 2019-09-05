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4-х летний мальчик с неизлечимой аномалией мозга впервые в жизни вышел на улицу

У американского мальчика Броуди Осга из штата Коннектикут редкая болезнь. Он катастрофически чувствителен к солнечным лучам, и даже короткая поездка в автомобиле с закрытыми окнами оборачивается для него болезненными волдырями на коже.

Броуди родился недоношенным, весом чуть больше одного килограмма. С каждым днем малышу становилось хуже и хуже. Врачи разводили руками, и лишь после многочисленных исследований Броуди поставили страшный диагноз – болезнь Киари. В случае Броуди это неизлечимая аномалия мозга и черепа, проявляется хроническими болями и чрезмерной чувствительности к солнцу.

Первые полтора года своей жизни Броуди провел в больнице, после чего был выписан домой, где его ждала специально оборудованная комната. Прогнозы врачей звучали неутешительно, и тогда мама мальчика, Джулия Рубин, решила обратиться в фонд «Загадай Желание» (Make-a wish Foundation) который широко известен тем, что исполняет мечты неизлечимо больных детей, как сообщает британское издание Daily Mail.

«Я подумала, что самое заветное желание моего сына – окунуться в настоящее детство, то чего у него никогда не было. И мы решили подарить ему игровую площадку на заднем дворе нашего дома», – рассказала мама ребенка.

На реализацию плана по исполнению желания Броуди ушло целых два года. Специально для мальчика компания из Великобритании, изготовила палатку, блокирующую ультрафиолетовые лучи и способную регулировать и удерживать нужную температуру воздуха. И уже свой четвертый день рождения Броуди отмечал у себя во дворе.

Текст: Дарья Кириченко

Фото: vostock-photo

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