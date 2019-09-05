4-х летний мальчик с неизлечимой аномалией мозга впервые в жизни вышел на улицу

Броуди родился недоношенным, весом чуть больше одного килограмма. С каждым днем малышу становилось хуже и хуже. Врачи разводили руками, и лишь после многочисленных исследований Броуди поставили страшный диагноз – болезнь Киари. В случае Броуди это неизлечимая аномалия мозга и черепа, проявляется хроническими болями и чрезмерной чувствительности к солнцу.

Первые полтора года своей жизни Броуди провел в больнице, после чего был выписан домой, где его ждала специально оборудованная комната. Прогнозы врачей звучали неутешительно, и тогда мама мальчика, Джулия Рубин, решила обратиться в фонд «Загадай Желание» (Make-a wish Foundation) который широко известен тем, что исполняет мечты неизлечимо больных детей, как сообщает британское издание Daily Mail.

«Я подумала, что самое заветное желание моего сына – окунуться в настоящее детство, то чего у него никогда не было. И мы решили подарить ему игровую площадку на заднем дворе нашего дома», – рассказала мама ребенка.