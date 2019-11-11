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39-летнего мужчину парализовало после легкого пищевого отравления

Ужин в ресторане обернулся для 39-летнего Ричарда Джексона из Великобритании комой и параличом после того, как он отравился не до конца прожаренной курицей.

Уже через пару часов после ужина Ричард почувствовал недомогание и первые симптомы пищевого отравления, которые начали усугубляться с каждым часом. Сначала у мужчины постепенно стали отказывать ноги, а уже через сутки он не мог пошевелить руками и даже глотать. Ричард начал бредить и перестал узнавать родных. В отделение неотложной помощи мужчина поступил практически в бессознательном состояние, лишь время от времени приходя в себя . В этот момент врачи еще не понимали, что происходило с Ричардом, однако были уверены в необходимости принятия экстренных мер. Мужчину перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и на 10 дней ввели в искусственную кому, чтобы дать ему шанс на выживание, а докторам - время для постановки диагноза.

Всестороннего обследование показало, что лёгкое пищевое отравление спровоцировало у мужчины крайне редкую реакцию организма, из-за которой иммунная система начала атаковать клетки спинного мозга, в результате чего мужчину парализовало.

После проведения ряда медицинских манипуляций мужчину начали постепенно выводить из комы и отключать от поддерживающего жизнедеятельность организма оборудования, включая аппарат искусственной вентиляции легких и питательные трубки. После пробуждения Ричард обнаружил, что к нему постепенно начала возвращаться чувствительность ног и рук, однако из-за временного паралича мышцы быстро атрофировались, и чтобы вернуться к прежней жизни ему требовалась серьезная реабилитация.

Мужчине понадобилось 3 месяца, чтобы заново научиться сидеть, есть, разговаривать, чистить зубы, вставать с кровати и, что самое главное, ходить. И хотя о полном восстановлении пока говорить рано, Ричард не устает благодарить врачей за то, что смогли вернуть ему способность двигаться и вести привычный образ жизни.

Фото: Vostock-photo Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!