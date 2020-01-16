38-летний Дима Билан показал фото с больничной койки: «Это мой последний заход в хирургию»

«Это мой последний заход в хирургию. В прошлом году у меня было 2 операции (и была это не только нога)!!! А из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось перемещаться архи много в сложных подвесах, полетах и тд, я уже молчу про быт — это было вырви мозг! Как же я рад что говорю об этом в прошедшем времени!!! Я честно работал в прошлом году и я честно — устал от прошлого года!!! Да, 19 й был очень богатым на события, победы и рост и планы, которые перекочевали в 20й!!! Но Господи, не хочу я больше таких форс мажоров, которые полностью переворачивают твою привычную жизнь! В общем все плохое в прошлом, друзья!!! Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами! Так что свой январский отпуск провел в подготовке к операции и восстановлении! Но зато я много чего придумал уже и точно воплочу в жизнь чего бы мне это ни стоило !!!!! И уж sorry, что часто не появлялся, наполнялся и набирался идеями», — пояснил артист и поблагодарил своих верных поклонников, пообещав им «бегать» в конце января: все расписания концертов остаются в силе.

«Огооо 😲😒🙈», «За весть спасибо, но переживаем, очень сильно», «Уже все или нет?!?!?!?! Переживаааааааем», «Очень ждали и очень переживали за вас, дорогой человек! Надеюсь, всё прошло отлично и реабилитация пройдет быстро и легко!!! Всё плохое и сложное в прошлом, впереди — только круче и без форс мажоров! Мы с Вами, всегда», — комментируют фанаты.

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