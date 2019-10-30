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36-летняя женщина, заболевшая во время беременности раком груди, выжила и родила здорового ребенка

У 36-летней Джэйд Дэвис из Калифорнии диагностировали редкую форму рака груди всего через несколько месяцев после того, как она забеременела свои первенцем. Доктор посоветовал женщине прервать беременность, однако Джэйд отказалась, решившись при этом на химиотерапию для спасения сразу двух жизней: своей и еще не родившегося ребенка.

Во время первого триместра беременности Джэйд обратила внимание на небольшое болезненное уплотнение в левой груди. Доктор направил женщину на ультразвук, где ей объяснили, что уплотнение, скорее всего, просто один из побочных эффектов беременности, и пройдет само собой после родов. Однако, прислушавшись к своей интуиции, Джэйд попросила врачей провести биопсию новообразования. Через пару недель результаты анализа были готовы, и доктор спешил поделиться с Джэйд неутешительными новостями. Небольшая шишечка в груди оказалась 2 стадией рака молочной железы. Несмотря на беременность, женщине сделали операцию по удалению опухоли, после чего ей требовалась химиотерапия, модифицированный вариант которой спас жизнь как самой женщины, так и ее еще не родившегося сына.

Джэйд прошла три цикла химиотерапии во втором и третьем триместрах, а уже через неделю после последнего сеанса она родила здорового сына весом около 3 килограммов, которого назвала Брэдли. Нежное фото Джэйд, обнимающей новорожденного сына, буквально взорвало интернет.

Уже в следующем месяце Джэйд предстоит лучевая терапия, а вслед за ней и последний цикл химиотерапии.  Молодая мама рассчитывает на полное выздоровление, на которое, по словам ее доктора, есть все шансы.

Как рассказала лечащий врач женщины, доктор Нагарадж, в интервью американскому телешоу Good Morning America, когда речь касается рака, беременным женщинам с таким же диагнозом, как у Джэйд, не стоит дожидаться рождения малыша, чтобы только после этого начать лечение, давая тем самым возможность раку разрастись. Химиотерапия на последних сроках беременности относительная безопасна и может спасти жизни мамы и нерожденного младенца. Несмотря на все риски, польза от химиотерапии значительно выше, чем вред, который может нанести бездействие.

Если во время первого триместра химиотерапия может увеличить риск врожденных дефектов плода, то в течение второго и третьего триместров плацента действует в качестве барьера, препятствующего поступлению вредных для ребенка веществ. .

Фото: Vostock-photo

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