36-летняя женщина, заболевшая во время беременности раком груди, выжила и родила здорового ребенка

Во время первого триместра беременности Джэйд обратила внимание на небольшое болезненное уплотнение в левой груди. Доктор направил женщину на ультразвук, где ей объяснили, что уплотнение, скорее всего, просто один из побочных эффектов беременности, и пройдет само собой после родов. Однако, прислушавшись к своей интуиции, Джэйд попросила врачей провести биопсию новообразования. Через пару недель результаты анализа были готовы, и доктор спешил поделиться с Джэйд неутешительными новостями. Небольшая шишечка в груди оказалась 2 стадией рака молочной железы. Несмотря на беременность, женщине сделали операцию по удалению опухоли, после чего ей требовалась химиотерапия, модифицированный вариант которой спас жизнь как самой женщины, так и ее еще не родившегося сына.

Джэйд прошла три цикла химиотерапии во втором и третьем триместрах, а уже через неделю после последнего сеанса она родила здорового сына весом около 3 килограммов, которого назвала Брэдли. Нежное фото Джэйд, обнимающей новорожденного сына, буквально взорвало интернет.

Уже в следующем месяце Джэйд предстоит лучевая терапия, а вслед за ней и последний цикл химиотерапии. Молодая мама рассчитывает на полное выздоровление, на которое, по словам ее доктора, есть все шансы.

Как рассказала лечащий врач женщины, доктор Нагарадж, в интервью американскому телешоу Good Morning America, когда речь касается рака, беременным женщинам с таким же диагнозом, как у Джэйд, не стоит дожидаться рождения малыша, чтобы только после этого начать лечение, давая тем самым возможность раку разрастись. Химиотерапия на последних сроках беременности относительная безопасна и может спасти жизни мамы и нерожденного младенца. Несмотря на все риски, польза от химиотерапии значительно выше, чем вред, который может нанести бездействие.

Если во время первого триместра химиотерапия может увеличить риск врожденных дефектов плода, то в течение второго и третьего триместров плацента действует в качестве барьера, препятствующего поступлению вредных для ребенка веществ. .