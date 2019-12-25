35-женщина стала донором печени для своего новорожденного сына, страдающего редким заболеванием
Когда 4 недели спустя Отис пожелтел еще сильнее, родители забили тревогу и отвезли сына в больницу. После проведенного обследования врачи диагностировали у новорожденного желчную атрезию - редкую смертельно опасную врожденную патологию, при которой желчевыводящие пути непроходимы или отсутствуют. В результате желчь, которая обычно помогает переваривать жиры, вместо того, чтобы попадать в кишечник, накапливается в печени, вызывая ее повреждения. Врачи сообщили родителям Отиса, что единственное, что может спасти мальчика - это операция по созданию искусственных желчных протоков, благополучный исход которой составляет лишь 60%. Хирургам потребовалось 8 часов, чтобы воссоздать Отису желчевыводящие пути. Несмотря на то, что сама операция прошла успешно, состояние мальчика оставалось прежним.
Врачи предупредили убитых горем родителей, что большинство детей с этим заболеванием, у которых операция не привела к желаемому эффекту, не доживают и до двух лет.
Единственным шансом малыша на выживание была трансплантация печени. К счастью, Даниэл, мама Отиса, оказалась подходящим донором. В ходе 8-часовой операции женщине удалили 20% печени. Хирургам потребовалось еще 13 часов, чтобы пересадить ее Отису.
«Это было феноменально! Результаты были мгновенными. Глаза Отиса больше не были жёлтыми - моя печень ему подошла», - вспоминает Даниэл.
Удивительно, что печень - это единственный твердый орган, который может «омолаживать» себя и вырастать заново. Так печень донора снова вырастает до своего нормально размер примерно через 8 недель после пересадки.
Уже через пять дней после операции Даниэл выписали домой, тогда как Отис провел в больнице еще 5 недель. Теперь до конца жизни мальчику придется принимать стероиды и иммуносупрессоры, чтобы организм не отверг его новую печень.
Тем временем, сам Отис прекрасно себя чувствует. Недавно мальчик сделал свои первые самостоятельные шаги и даже начал посещать детский сад.
На сегодняшний день врачи не могут дать долгосрочного прогноза, как долго прослужит мальчику мамина печень: иногда эффект трансплантации длится долгие годы, а случается, что пациенту требуется повторная пересадка уже через пару лет. Однако родители малыша смотрят в будущее с оптимизмом и дорожат каждым моментом, проведенным с сыном.
Фото: Vostock-photo, Facebook
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