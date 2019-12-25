passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

35-женщина стала донором печени для своего новорожденного сына, страдающего редким заболеванием

Когда малыш Отис появился на свет, родители мальчика сразу же обратили внимание на оттенок его кожи. Акушеры заверили их, что у мальчика типичная физиологическая желтушка новорожденных, когда билирубин, вызванный распадом красных кровяных клеток, накапливается в крови или печени. Однако «желтушка», которая, как правило, уже через неделю проходит сама собой, только усугубилась. Промедли родители еще немного, мальчика было бы уже не спасти.

Когда 4 недели спустя Отис пожелтел еще сильнее, родители забили тревогу и отвезли сына в больницу. После проведенного обследования врачи диагностировали у новорожденного желчную атрезию - редкую смертельно опасную врожденную патологию, при которой желчевыводящие пути непроходимы или отсутствуют. В результате желчь, которая обычно помогает переваривать жиры, вместо того, чтобы попадать в кишечник, накапливается в печени, вызывая ее повреждения. Врачи сообщили родителям Отиса, что единственное, что может спасти мальчика - это операция по созданию искусственных желчных протоков, благополучный исход которой составляет лишь 60%. Хирургам потребовалось 8 часов, чтобы воссоздать Отису желчевыводящие пути. Несмотря на то, что сама операция прошла успешно, состояние мальчика оставалось прежним.

Врачи предупредили убитых горем родителей, что большинство детей с этим заболеванием, у которых операция не привела к желаемому эффекту, не доживают и до двух лет.
Единственным шансом малыша на выживание была трансплантация печени. К счастью, Даниэл, мама Отиса, оказалась подходящим донором. В ходе 8-часовой операции женщине удалили 20% печени. Хирургам потребовалось еще 13 часов, чтобы пересадить ее Отису.

«Это было феноменально! Результаты были мгновенными. Глаза Отиса больше не были жёлтыми - моя печень ему подошла», - вспоминает Даниэл.

Удивительно, что печень - это единственный твердый орган, который может «омолаживать» себя и вырастать заново. Так печень донора снова вырастает до своего нормально размер примерно через 8 недель после пересадки. Уже через пять дней после операции Даниэл выписали домой, тогда как Отис провел в больнице еще 5 недель. Теперь до конца жизни мальчику придется принимать стероиды и иммуносупрессоры, чтобы организм не отверг его новую печень.
Тем временем, сам Отис прекрасно себя чувствует. Недавно мальчик сделал свои первые самостоятельные шаги и даже начал посещать детский сад.

На сегодняшний день врачи не могут дать долгосрочного прогноза, как долго прослужит мальчику мамина печень: иногда эффект трансплантации длится долгие годы, а случается, что пациенту требуется повторная пересадка уже через пару лет. Однако родители малыша смотрят в будущее с оптимизмом и дорожат каждым моментом, проведенным с сыном.

Фото: Vostock-photo, Facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!