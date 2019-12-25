35-женщина стала донором печени для своего новорожденного сына, страдающего редким заболеванием

Когда 4 недели спустя Отис пожелтел еще сильнее, родители забили тревогу и отвезли сына в больницу. После проведенного обследования врачи диагностировали у новорожденного желчную атрезию - редкую смертельно опасную врожденную патологию, при которой желчевыводящие пути непроходимы или отсутствуют. В результате желчь, которая обычно помогает переваривать жиры, вместо того, чтобы попадать в кишечник, накапливается в печени, вызывая ее повреждения. Врачи сообщили родителям Отиса, что единственное, что может спасти мальчика - это операция по созданию искусственных желчных протоков, благополучный исход которой составляет лишь 60%. Хирургам потребовалось 8 часов, чтобы воссоздать Отису желчевыводящие пути. Несмотря на то, что сама операция прошла успешно, состояние мальчика оставалось прежним.

Врачи предупредили убитых горем родителей, что большинство детей с этим заболеванием, у которых операция не привела к желаемому эффекту, не доживают и до двух лет.

Единственным шансом малыша на выживание была трансплантация печени. К счастью, Даниэл, мама Отиса, оказалась подходящим донором. В ходе 8-часовой операции женщине удалили 20% печени. Хирургам потребовалось еще 13 часов, чтобы пересадить ее Отису.