35-летней королеве красоты удалили часть черепа после разрыва аневризмы головного мозга

Чтобы купировать аневризму, врачам пришлось сделать женщине трепанацию сводов черепа. Несмотря на то, что операция прошла успешно, через несколько дней у Синтии случился инсульт, вызвавший отек мозга. На тот момент к проблемам с мозгом присоединились почечная и легочная инфекции, женщина была настолько слаба, что врачи не могли дать ее родственникам никаких гарантий.

Через месяц после трепанации у Синтии случилось инфицирование костного лоскута черепа, который пришлось удалить. После чего врачи установили женщине специальный расширитель для растяжения кожи, чтобы на место удаленного костного лоскута можно было имплантировать синтетическую кость. Синтия провела с деформированным черепом более полугода, пока 3 месяца назад ей наконец-то не внедрили искусственную кость, восстановив тем самым симметрию головы.