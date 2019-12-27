35-летней королеве красоты удалили часть черепа после разрыва аневризмы головного мозга
Синтия с 14 лет принимала участие в различных конкурсах красоты и всю жизнь вела здоровый образ жизни. Она и подумать не могла, что ее здоровье безо всякого предупреждения сыграет с ней злую шутку, когда год назад ехала в гости к друзьям со своим 6-летним сыном. В тот вечер ничто не предвещало беды, однако едва переступив порог дома друзей, Синтия внезапно рухнула навзничь. Обеспокоенные друзья тут же вызвали женщине скорую помощь, врачи которой ошибочно предположили, что у Синтии случилась передозировка наркотиками, и вкололи ей 2 лекарства для блокирования воздействия запрещенных веществ. К тому моменту, когда Синтию доставили в больницу, она уже пришла в сознание и неистово кричала от чудовищной головной боли. После ряда обследований врачи диагностировали у женщины разрыв аневризмы головного мозга, и уже в считанные часы Синтия лежала на операционном столе.
Чтобы купировать аневризму, врачам пришлось сделать женщине трепанацию сводов черепа. Несмотря на то, что операция прошла успешно, через несколько дней у Синтии случился инсульт, вызвавший отек мозга. На тот момент к проблемам с мозгом присоединились почечная и легочная инфекции, женщина была настолько слаба, что врачи не могли дать ее родственникам никаких гарантий.
Через месяц после трепанации у Синтии случилось инфицирование костного лоскута черепа, который пришлось удалить. После чего врачи установили женщине специальный расширитель для растяжения кожи, чтобы на место удаленного костного лоскута можно было имплантировать синтетическую кость. Синтия провела с деформированным черепом более полугода, пока 3 месяца назад ей наконец-то не внедрили искусственную кость, восстановив тем самым симметрию головы.
Сегодня Синтия уверенно идет на поправку. Она убеждена, что своим чудесным восстановлением обязана людям, которые все это время непрерывно молились за нее.
«Я решила публично документировать каждый шаг своего восстановления, чтобы показать, чем я обязана людям, которые непрерывно молились за меня. Я буду вечно всем им благодарна», - написала Синтия на своей страничке в социальной сети.
Фото: Facebook
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