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34-летняя актриса получила ожоги 2 степени во время терапии горячими банками

Чтобы расслабиться после тяжелого съемочного дня, популярная китайская актриса Дэн Ша, решила отправиться на сеанс каппинг-терапии. Однако что-то пошло не так, и звезда сериала «Покорение дворца Яньси» была экстренно госпитализирована с ожогами 2 степени.

Каппинг-терапия, а проще говоря, лечение горячими банками, в свое время очень популярное на постсоветском пространстве, является одним из самых любимых методов восстановления сил и энергии у жителей Поднебесной. И хотя в настоящее время появились более безопасные альтернативы «горячему» методу, китайцы до сих пор предпочитают действовать по-старинке. Намотанную на пинцет и смоченную в спирте ватку поджигают, нагревают ей изнутри банку и ставят пациенту на спину, предварительно смазанную вазелином. Как сообщает агентство AsiaWire, звезде по ошибке вместо вазелина нанесли на спину протирочный спирт, который моментально воспламенился. В результате, с ожогами 2 степени, огромными волдырями, кровоподтеками и потенциально инфицированными гнойными очагами, актрису доставили в столичную больницу.

Несмотря на то, что Дэн хорошо идет на поправку, врачи сообщили актрисе, что скорее всего на ее спине навсегда останутся ожоговые шрамы и рубцы. Удивительно, но даже после случившегося с ней несчастного случая и неутешительных прогнозов врачей, Дэн по-прежнему верит в чудодейственные банки и не советует своим поклонникам отказываться от каппинг-терапии. При этом она лишь рекомендует им придерживаться мер предосторожности во время процедуры: собирать длинные волосы в пучок и сохранять спокойствие в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Тем временем, врачи официальной медицины не признают каппинг-терапию, считая ее пользу научно не доказанной. Более того, медики продолжают настаивать на том, что процедура представляет для пациента больше риска, нежели потенциальной пользы. Так в медицинской практике было зарегистрировано по меньшей мере два случая получения серьезнейших ожогов во время терапии горячими банками - в 1988 и 2007 годах.

Фото: Vostock-photo

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