34-летнему Владу Топалову сделали две операции
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Влада Топалова
«2 недели 2020 — 2 операции!!!! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!!!!! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой Я!!!!», — написал артист.
В сториз Влад рассказал, что с ним случилось: в микропорезы, которые образовывались при бритье подмышек, попало нечто инородное и образовался гнойник. «Хотел, чтобы было чище и гигиеничнее, а получил фигню. Вырезали мне там, у меня там был большой-большой-большой гнойник. Гидроаденит, или как-то так это называется. Выбирайте правильно дезодоранты, не брейтесь, пользуйтесь триммером», — уточнил он.
Сейчас молодой папа дома, ему прописан специальный режим.
Редакция Passion.ru желает здоровья артисту!
Фото и видео: instagram
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