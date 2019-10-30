30-летняя женщина жаловалось на «послеродовой стресс», который оказался опухолью мозга размером с апельсин

Молодая, но опытная мама, 30-летняя Клэр списывала все свои симптомы на “мамнезию” - нарушения способности к концентрации внимания и сосредоточенной деятельности во время беременности и родов. Доктор прописал женщине таблетки от мигрени, однако когда головные боли стали сопровождаться рвотой, Клэр заподозрила неладное. Женщина неоднократно возвращалась к врачам с просьбами о помощи, но никто не видел в ее состоянии ничего необычного. Несмотря на то, что Клэр интуитивное чувствовала, что больна, ничто не могло подготовить ее к страшному диагнозу. После долгих походов по врачам женщине назначили магнитно-резонансную томографию, которая выявила у Клэр опухоль мозга размером с апельсин.

Женщине сделали трепанацию черепа в сознании - операцию, во время которой пациент не спит, пока доктор удаляет опухоль мозга. После операции хирург обнадежил Клэр, что удаленное из ее мозга новообразование не выглядело раковым, однако уже через три дня женщина получила официальный диагноз: злокачественная опухоль мозга 3-ей степени. Как правило, такие высокозлокачественные быстрорастущие опухоли имеют обыкновение рецидивировать даже после лечения.

Чтобы выиграть время, женщина на протяжения шести с половиной недель проходила курс лучевой терапии, за которой последовал целый год химиотерапии.

Как призналась Клэр в разговоре с Daily Mail, самое страшное во всей ситуации - это знать, что ее болезнь неизлечима, и она скоро умрет, оставив своих маленьких детей без материнского тепла. Врачи дают женщине от 3 до 5 лет.

Пока Клэр не решила, как рассказать детям о том, что с ней происходит. Она лишь старается наслаждаться каждым оставшимся у нее днем.

Страшный диагноз Клэр только сплотил семью, на Рождество бойфренд женщины наконец-то сделал ей предложение после 10 лет отношений. Свадьба назначена на лето следующего года. По этому случаю невеста уже приобрела себе подвенечный наряд.