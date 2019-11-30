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30-летняя женщина, страдающая от неизлечимого рака крови и бесплодия, родила здорового сына

В 2016 году врачи диагностировали на тот момент у 26-летней Эби Флинн неизлечимый рак крови, предупредив, что она никогда не сможет иметь детей. Однако в начале ноября этого года у женщины родился здоровый мальчик, которого она называет своим «маленьким чудом».

3 года назад Эби обратилась в отделение скрой помощью с жалобами на невыносимую боль в груди, которую врачи поначалу приняли за инфекцию легких. Женщину отправили на дополнительное обследование, результаты которого застали ее врасплох. Компьютерная томография показала в грудной клетке Эби огромную опухоль размером в 21 сантиметр, которая была последствием распространения по ее организму лимфомы Ходжкина. Это рак крови, который чаще всего поражает лимфатические узлы на шее, а также в области между легкими и грудной клеткой.
За два года лечения Эби прошла 5 видов химиотерапии и целый месяц интенсивного облучения, которые к сожалению не принесли ожидаемого результата. Врачи сообщили женщине, что ее опухоль не «откликается» на терапию, и болезнь неизлечима.

Чтобы хоть как-то поддержать здоровье женщины, врачи предложили ей трансплантацию стволовых клеток. Но, будучи не в силах больше сражаться с болезнью, и, побоявшись побочных эффектов трансплантации, Эби решила отказаться от последующего лечения.

Каково же было удивление врачей, когда через четыре месяца после завершения терапии, во время контрольного приема сканирование показало, что каким-то волшебным образом опухоль уменьшилась на целых 13 сантиметров, и болезнь вошла в стадию ремиссии.

Но еще большим сюрпризом для Эби стала незапланированная, но очень желанная беременность. Женщина была в самом настоящем шоке, когда через 5 месяцев после завершения лечения, она узнала , что находится на третьем месяце беременности. Ведь доктора в один голос утверждали, что после агрессивного лечения рака и удаления фаллопиевой трубы, она стала бесплодной и никогда не сможет иметь детей.

Эби на 8-ом месяце беременности

Вопреки всем прогнозам врачей и превратностям судьбы, в начале ноября Эби родила здорового сына весом 3400г. Мальчика, назвали Лео Сол. Эби до сих пор не может поверить в свое счастье и называет сына «маленьким чудом».

Лео Сол, сын Эби

Фото: Vostock-photo, Instagram

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