30-летняя женщина, страдающая от неизлечимого рака крови и бесплодия, родила здорового сына

3 года назад Эби обратилась в отделение скрой помощью с жалобами на невыносимую боль в груди, которую врачи поначалу приняли за инфекцию легких. Женщину отправили на дополнительное обследование, результаты которого застали ее врасплох. Компьютерная томография показала в грудной клетке Эби огромную опухоль размером в 21 сантиметр, которая была последствием распространения по ее организму лимфомы Ходжкина. Это рак крови, который чаще всего поражает лимфатические узлы на шее, а также в области между легкими и грудной клеткой.

За два года лечения Эби прошла 5 видов химиотерапии и целый месяц интенсивного облучения, которые к сожалению не принесли ожидаемого результата. Врачи сообщили женщине, что ее опухоль не «откликается» на терапию, и болезнь неизлечима.

Чтобы хоть как-то поддержать здоровье женщины, врачи предложили ей трансплантацию стволовых клеток. Но, будучи не в силах больше сражаться с болезнью, и, побоявшись побочных эффектов трансплантации, Эби решила отказаться от последующего лечения.

Каково же было удивление врачей, когда через четыре месяца после завершения терапии, во время контрольного приема сканирование показало, что каким-то волшебным образом опухоль уменьшилась на целых 13 сантиметров, и болезнь вошла в стадию ремиссии.

Но еще большим сюрпризом для Эби стала незапланированная, но очень желанная беременность. Женщина была в самом настоящем шоке, когда через 5 месяцев после завершения лечения, она узнала , что находится на третьем месяце беременности. Ведь доктора в один голос утверждали, что после агрессивного лечения рака и удаления фаллопиевой трубы, она стала бесплодной и никогда не сможет иметь детей.