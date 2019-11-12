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30-летняя многодетная мать за 6 лет родила пятерых детей, четверо из которых - близнецы

30-летняя Джина Шелтон - мать пятерых детей, шутит, что из-за ее невероятной фертильности люди боятся садиться с ней рядом, дабы воздушно-капельным путем не заразиться опасным репродуктивным геном. Женщина подряд родила две пары близнецов, не имея генетической предрасположенности к многоплодной беременности и не прибегая к ЭКО.

Джина души не чает в своих пятерых детях. Ее старшей дочери Фиби шесть лет, средним девочкам Ниам и Эсме - 3 года и, наконец, младшим сыновьям Арло и Алби - 3 месяца. Джина признается, что никогда и представить не могла, что будет воспитывать близнецов да еще и в квадрате. Многодетная мама вспоминает, что во время своей второй беременности она испытывала такую сильную усталость, что многие шутили, что должно быть она ожидает двойню. Каково же было удивление женщины, когда УЗИ показало, что она действительно была беременна близнецами. Джина и ее гражданский муж Оле плакали сначала от счастья, а затем и от паники. На тот момент семья жила в маленькой квартире с двумя спальнями и находилась в процессе строительства дома.

Через год после рождения однояйцевых близнецов Ниам и Эсме женщина узнала, что снова беременна. В то, что и на этот раз Джина опять ждала двойню, не могли поверить ни близкие женщины, ни даже врачи. Дело в том, что по статистике, две пары подряд рожденных близнецов встречаются лишь в 1 на 700 тысяч семей.
Интересно, что ни у Джины, ни у Оле в семье никогда не было близнецов. Обе двойни были зачаты естественным путем и появились на свет с помощью кесарева сечения.

После рождения старших девочек Джина начала документировать свою жизнь в социальных сетях, количество ее фолловеров уже насчитывает 133 тысячи человек. Женщина делиться с подписчиками своим опытом и лайфхаками по воспитанию пятерых детей. Например, по подсчетам Джины, за годы материнства она сменила около 5550 подгузников и это далеко не предел. Также, женщина рассказала подписчикам, что на сегодняшний день семья уже обзавелась собственным домом и семиместным автомобилем.

Детишки тоже не отстают от мамы по своей популярности. Все пятеро, несмотря на свой юный возраст, уже успели сняться в рекламных кампаниях трех мегазнаменитых брэндов.

Фото: Vostock-photo, Twitter

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