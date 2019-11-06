30-летний мужчина выжил, но остался частично парализован, заразившись поедающим мозг паразитом

Последнее, что помнит 30-летний Райан Перри из американского города Бель Эр штата Мэриленд, как катался на водных лыжах, после чего, уже через несколько дней он начал испытывать галлюцинации, сильный тремор рук, слабость в ногах, а потом и частичный паралич. Именно с этими симптомами родные доставили его в отделение неотложной помощи. Сначала врачи заподозрили менингит , однако результаты анализов на это заболевание оказались отрицательными, впрочем как и на другие инфекции, на которые врачи протестировали мужчину.

Пока доктора пытались поставить диагноз, они подключили Райана к аппарату вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в искусственную кому.

Долгое время они затруднялись назвать причину болезни, пока наконец-то не выяснилось, что мужчина страдает от опасного паразита - Наеглерия Фоулери, больше известного как мозговая амеба, которая вызывает крайне редкую и чрезвычайно опасную инфекцию мозга.

По данным американского центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC), амеба Наеглерия Фоулери- это одноклеточный микроорганизм, обитающий в основном в теплых пресных водоемах, таких как озера и реки. Она попадает в организм человека через нос, а оттуда в мозг, где начинает питаться его клетками.

Доктора считают, что Райан мог заразиться амебой во время катания на водных лыжах, когда одноклеточное вместе с водой попало мужчине в нос, а оттуда в спинной мозг, вызвав паралич нижних конечностей.

После трех месяцев, проведенных в больнице, и двух - в реабилитационном центре, Райана выписали домой. Теперь он заново учится ходить и , по прогнозам врачей, должен полностью восстановиться.