3 простых совета, которые помогут быстро вылечить простуду

Первый совет, который дала врач, — обязательно пользоваться спреями для полости рта. «Простуда проникает в наш организм через слизистые оболочки — в основном через рот и нос, — пояснила она. — Спрей для горла образует защитный барьер на слизистых, что затрудняет распространение вируса. Исследования показали, что это средство может вдвое сократить продолжительность симптомов простуды».

Второе правило — добавить эхинацею. Как свидетельствуют результаты исследований, если принимать ее в начале заболевания, это поможет ускорить процесс выздоровления. Также очень важно, чтобы в организм во время лечения попадало достаточное количество витамина С. Если его недостаточно в вашем рационе (этот витамин содержится в цитрусовых, клюкве, перце, брокколи, брюссельской капусте и картофеле), существует множество БАДов, которые помогут восполнить этот дефицит.

Кроме того, эксперт посоветовала при походе в аптеку попросить фармацевта помочь вам с лекарствами от простуды, которые облегчат заложенность носа, будут обладать противозастойным действием, а также облегчат боль и при необходимости снизят температуру. Если же ваше состояние не улучшается в течение 5-7 дней, обратитесь к врачу. Это стоит сделать раньше, если у вас в анамнезе есть хронические заболевания такие, как диабет, болезни сердца, легких, почек, неврологические проблемы или ослабленная иммунная система из-за противораковой терапии или других недугов.

Фото: pixabay

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