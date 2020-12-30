3 положительных изменения, которые произойдут с телом при регулярном приеме витамина С

Еще одно положительное свойство витамина С – профилактика онкологии. Согласно Национальному институту здоровья США, которое опирается на многочисленные исследования ученых, именно это вещество помогает предотвратить рак груди, прямой кишки, желудка, полости рта и гортани. Чем регулярнее вы едите продукты, богатые витамином С, тем выше ваши шансы на то, что вы проживете долгую и здоровую жизнь.

Фото: depositphotos

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