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3-месячный младенец, выживший после остановки сердца, вышел из комы и теперь живет с кардиостимулятором

Маленькому Майклу Лабушану из Бристоля было всего 3 месяца, когда его экстренно госпитализировали с остановкой сердца. Врачи ввели мальчика в искусственную кому и сказали родителям готовиться к самому худшему.

Как вспоминает мама малыша, 27-летняя Эмма Лабушан, в тот вечер она как обычно уложила Майкла спать, и ничто не предвещало беды. Но уже в пять утра у младенец перестал дышать, у него неожиданно случилась остановка сердца. В те секунды никто не мог поверить, что Майкл выживет. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, где его ввели в искусственную кому, а родителям сказали готовиться к самому худшему. Однако по прошествии времени, когда доктор уменьшил дозу седативных лекарств, Майкл вышел из комы и даже улыбнулся своему отцу. Это было настоящим чудом, так как 93% пациентов с таким же диагнозом не выживают.
Но счастливый момент был быстро омрачен печальным известием, врачи обнаружили у Майкла опухоль сердца, которая и стала причиной его остановки. Хотя поначалу доктора склонялись к мысли, что остановка сердца была вызвана поражением мозга.

Несмотря на то, что в большинстве случаев опухоли сердца у детей доброкачественные и не метастазируют в другие органы, они тем не менее очень опасны, так как могут ускорить пульс ребенка до критически опасного уровня. Кардиологическая опухоль блокирует сердечное кровообращение, что может приводить к аритмии и желудочковой тахикардии. У малыша Майкла опухоль расположена на сердечной перегородке внутри левой камеры сердца.

Сразу после выхода из комы, для нормализации сердечного ритма, мальчику установили электрокардиостимулятор, с которым он живет вот уже 7 месяцев.

И хотя на сегодняшний день жизни Майкла ничего не угрожает, ему все еще необходима сложная операция по удалению опухоли сердца, которую взялись на себя провести кардиохирурги детской больницы Бостона.

Операцию, которая обойдется родителям Майкла в 150 тысяч долларов, планируется провести через полгода, когда сердца мальчика вырастет до размера, достаточного для хирургического вмешательства.

Фото: Vostock-photo

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