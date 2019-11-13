3-летняя девочка случайно проколола себе мозг вязальной спицей, приняв ее за волшебную палочку

Этот несчастный случай произошел в американском штате Юта. В гостях у соседей девочка нашла спицу, которая понарошку стала ее волшебной палочкой. В то время, когда взрослые были заняты общением друг с другом, девочка беспечно прыгала на кровати, пока случайно не упала, наткнувшись открытым ртом на спицу, которая моментально оказалась в основание ее черепа. С торчащей изо рта “волшебной палочкой”, малышку экстренно доставили в отделение неотложной помощи, где от увиденного даже врачи пришли в ужас. Компьютерная томография показала, что спица локализовалась в самом центре мозга девочки.

Пройдя через небную кость, она проникла в середину мозга через гипофиз, который контролирует выработку гормонов, и оказалась в правой части таламуса, ответственного за сбор и трансляции сенсорных сигналов, поступающих в мозг.

Ко всеобщему изумлению, девочке необычайно повезло, и спица не повредила крошечные кровеносные сосуды ее мозга. Врачи аккуратно извлекли спицу изо рта малышки и закрыли образовавшуюся дыру марлевым тампонов.

Из-за прокола носовые пазухи девочки стали наполнятся защитной мозговой и спинномозговой жидкостями, для оттока которых врачи поставили малышке специальные стоковые трубочки. Несмотря на серьезные повреждения тканей, которые были нанесены спицей, жизненно важные структуры мозга девочки остались невредимы.

Единственным осложнением от полученной травмы стал смертельно опасный бактериальный менингит, который малышка перенесла в больнице под присмотром врачей. Уже через две недели пребывания в больнице девочка полностью восстановилась и была выписана домой.

По словам автора доклада, доктора Миллера, проникающие черепно-мозговые травмы составляют менее одного процента от всех травм головы. А проникновение колющего предмета в мозг через рот и вовсе неслыханный случай в медицинской практике.