passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

3-летняя девочка случайно проколола себе мозг вязальной спицей, приняв ее за волшебную палочку

История 3-летней малышки, которая чудом выжила после того, как случайно проколола себе мозг вязальной спицей, была опубликована в научном медицинском журнале Университета штата Юта. Автор статьи, доктор Мэтью Миллер, назвал пострадавшую самой везучей девочкой на свете.

Этот несчастный случай произошел в американском штате Юта. В гостях у соседей девочка нашла спицу, которая понарошку стала ее волшебной палочкой. В то время, когда взрослые были заняты общением друг с другом, девочка беспечно прыгала на кровати, пока случайно не упала, наткнувшись открытым ртом на спицу, которая моментально оказалась в основание ее черепа. С торчащей изо рта “волшебной палочкой”, малышку экстренно доставили в отделение неотложной помощи, где от увиденного даже врачи пришли в ужас. Компьютерная томография показала, что спица локализовалась в самом центре мозга девочки.

Пройдя через небную кость, она проникла в середину мозга через гипофиз, который контролирует выработку гормонов, и оказалась в правой части таламуса, ответственного за сбор  и трансляции сенсорных сигналов, поступающих в мозг.

Ко всеобщему изумлению, девочке необычайно повезло, и спица не повредила крошечные кровеносные сосуды ее мозга. Врачи аккуратно извлекли спицу изо рта малышки и закрыли образовавшуюся дыру марлевым тампонов.

Из-за прокола носовые пазухи девочки стали наполнятся защитной мозговой и спинномозговой жидкостями, для оттока которых врачи поставили малышке специальные стоковые трубочки. Несмотря на серьезные повреждения тканей, которые были нанесены спицей, жизненно важные структуры мозга девочки остались невредимы.

Единственным осложнением от полученной травмы стал смертельно опасный бактериальный менингит, который малышка перенесла в больнице под присмотром врачей. Уже через две недели пребывания в больнице девочка полностью восстановилась и была выписана домой.

По словам автора доклада, доктора Миллера, проникающие черепно-мозговые травмы составляют менее одного процента от всех травм головы. А проникновение колющего предмета в мозг через рот и вовсе неслыханный случай в медицинской практике.

Фото: Vostock-photo, Twitter

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!