3 «безобидных» неврологических симптома, которые могут указывать на диабет

По мнению специалистов, стоит обращать внимание на определенные неврологические ощущения, которые возникают на фоне слишком высокой концентрации сахара в крови человека. Они могут обнаруживаться вследствие диабетического поражения нервов. О данных нарушениях в организме, возникающих на фоне диабета II типа, обычно свидетельствуют несколько симптомов. Эксперты заявили о трех ощущениях, испытывая которые важно обратиться к врачу.

«Онемение, покалывание и боль — сначала эти сигналы могут быть незаметными, однако при некоторых типах диабетической нейропатии и ее прогрессировании они часто возникают внезапно и бывают ярко выражены», — предупредили эксперты.