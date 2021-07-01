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3 «безобидных» неврологических симптома, которые могут указывать на диабет

При хроническом заболевании поджелудочной железы, называемом диабетом II типа, отмечаются нарушения в выработке инсулина. В таком случае наблюдаются сбои в работе всего организма, что даже вызывает неврологические нарушения. Потому как без нормального кровообращения нервы перестают адекватно реагировать на нейронные сигналы. Об этом сообщается на сайте медицинского издания «Медик Форум», ссылаясь на данные Британского диабетического сообщества (Diabetes UK).
3 «безобидных» неврологических симптома, которые могут указывать на диабет

По мнению специалистов, стоит обращать внимание на определенные неврологические ощущения, которые возникают на фоне слишком высокой концентрации сахара в крови человека. Они могут обнаруживаться вследствие диабетического поражения нервов. О данных нарушениях в организме, возникающих на фоне диабета II типа, обычно свидетельствуют несколько симптомов. Эксперты заявили о трех ощущениях, испытывая которые важно обратиться к врачу.

«Онемение, покалывание и боль — сначала эти сигналы могут быть незаметными, однако при некоторых типах диабетической нейропатии и ее прогрессировании они часто возникают внезапно и бывают ярко выражены», — предупредили эксперты.

Фото: freepik.com

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