27-летняя девушка рассказала, как инсульт спас ей жизнь

Как уточнила жительница Великобритании, инсульт случился, когда она ехала по автомагистрали, но он спас ей жизнь после многих лет борьбы с расстройством пищевого поведения. Лежа на больничной койке, подключенной к различному медицинскому оборудованию, Симона Станковская думала только об одном: «Я не хочу умирать». До этого она жила в страшной депрессии из-за расстройства пищевого поведения. Симона вспоминает, что ехала по M4, когда потеряла сознание за рулем.

«Я ехала домой по автостраде, когда заметила, что солнечный свет внезапно показался мне слишком ярким. Спустя несколько мгновений я почувствовала ослепляющую головную боль и поняла: не могу осознать, что говорит мне навигатор. В следующий момент меня вырвало, а рядом промелькнул грузовик, который замедлился до 20 миль в час. Каким-то образом мне удалось остановиться и позвонить матери через функцию последнего набора номера в машине. Когда мама поняла, что я не могу нормально разговаривать, она набрала службу спасения, а медики нашли меня через систему GPS моего телефона», - вспоминает Станковская.

В больнице у британки диагностировали редкий тип поражения головного мозга, называемый каверномой – это аномальное скопление кровеносных сосудов, которое вызывает инсульт.

«Я никогда раньше не слышала о каверноме. Когда невролог сказала мне, что нужна операция на головном мозге, первая мысль, которая пришла в голову: я не собираюсь умирать. Я определенно хотела жить», - говорит она. По ее словам, британка 15 лет боролась с расстройством пищевого поведения и до этого инцидента уже не хотела жить. В декабре 2015 года Симона перенесла операцию по удалению каверномы в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии на Куин-сквер в Лондоне. По ее словам, инсульт спас ей жизнь.

«Я не могла поверить, что потратила столько лет, боясь есть и беспокоясь о том, как я выгляжу и сколько вешу.Теперь я горжусь своим телом, шрамами и всем остальным, потому что оно было сильным и выжило», - резюмировала она.