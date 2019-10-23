26-летняя женщина попала в больницу с симптомами гриппа, а выписалась с ампутированной рукой

Все, что сегодня помнит Кейра, это как в ту злополучную ночь она проснулась от боли в руке, которая была настолько сильной, что женщина подумала, что вывихнула плечо. Она так и не смогла заснуть, хотя и старалась не обращать внимание на боль, которая усугублялась симптомами, похожими на грипп: рвотой, ознобом, чрезмерным потоотделением и температурой. Муж Кейры, Тайлер, отвез ее в больницу, где после многочисленных анализов и компьютерной томографии врачи забили тревогу. В крови у женщины зашкаливал уровень лейкоцитов, указывая на острую инфекцию. Так как боль в руке Кейры становилась все сильнее, врачами было принято решение провести диагностическую операцию, в результате которых они обнаружили некротический фасциит. Это инфекция, вызываемая плотоядной бактерией, которая, попадая в организм человека через мелкие порезы и царапины, начинает молниеносно размножаться и поражать кожу, мышцы и мягкие ткани, вызывая их отмирание. Для 40% пациентов это заболевание заканчивается летальным исходом.

Из-за развившегося в считанные часы некроза, кожа Кейры приобрела темно-фиолетовый цвет. Некротический фасциит усугубился сепсисом - заражением крови, когда иммунная система дает сбой и начинает атаковать не только бактерию, но и собственные здоровые клетки человека.

Из-за тяжелейшего состояния, врачи приняли решение ввести Кейру в искусственную кому, в которой она провела 11 дней. Тем временем бактерия продолжала пожирать плоть женщины с такой скоростью, что врачам пришлось удалить с ее руки 40% мышечной массы, однако ожидаемых улучшений так и не последовало.

Из-за сепсиса у Кейры начали отказывать внутренние органы, в мозге скопилась жидкость, которую доктора попытались вывести хирургическим путем. Однако едва оказавшись на операционном столе, голова женщина начала обретать фиолетовый оттенок.

Оказалось, что уже в другой руке Кейры из-за сепсиса образовалось 3 тромба, которые врачам удалось оперативно удалить. Женщина уже было пошла на поправку, как на следующий день ее состояние резко ухудшилось. Врачам не оставалось ничего иного, как полностью ампутировать ее правую руку, пораженную некротическим фасциитом.

Всего за 11 дней пребывания в коме Кейра перенесла 5 операций.

Последнее, что помнит женщина, это то, как муж привез ее в больницу. Поэтому, выйдя из комы и обнаружив, что теперь у нее нет руки, она пришла в ужас и отчаяние, чувствуя себя абсолютно беспомощной и раздавленной.

После выписки из больницы она была переведена в реабилитационный центр, в котором заново училась жить, но уже без руки. К сожалению, женщина не сможет воспользоваться протезом, так как из-за полной ампутации руки его просто не к чему крепить. Однако у Кейры есть непреодолимое желание поскорее адаптироваться к новым реалиям. Ведь у нее подрастают 2 сына, 6-летний Райдер и 2-летний Дэш, которых она считает своими главными мотиваторами на пути к восстановлению.