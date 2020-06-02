26-летняя дочь Владимира Левкина победила опухоль мозга
Фото: Instagram
Дочь экс-солиста некогда популярной группы «На-На» Владимира Левкина Виктория поборола страшный недуг. К врачам Виктория обратилась после того, как у нее несколько раз поднималась температура, а однажды у нее так разболелась голова, что она упала в обморок. После обследований ей поставили неутешительный диагноз «астроцитома».
Тогда Виктория Левкина рассказывала, что в ее жизни сразу поменялись приоритеты. «Ты всегда знал, что здоровье важнее, но как-то всерьез это не воспринималось и уж точно не представлялось совсем, что в 26 нужно будет что-то вырезать из головы», — говорила девушка после перенесенной в январе 2020-го операции.
Сохранить бодрость духа ей помогало чувство юмора. Даже в реанимации после операции она сделала селфи с улыбкой и разослала его друзьям и знакомым.
Фото: Instagram
Виктория Левкина после удаления опухоли перенесла лучевую терапию и лечение сильными препаратами. Она не скрывала, что волнуется перед финальным МРТ. И теперь стало ясно, что болезнь отступила.
«Было финальное МРТ, сказали, что «все GOOD» и новые таблетки пить не нужно», — рассказала Левкина.
Семья и друзья поддерживали Викторию в трудный период ее жизни. К тому же ее отец сам когда-то победил рак. В 2002 году у него диагностировали рак лимфатической системы — и сразу IV стадии. Три года экс-«нанаец» боролся с болезнь, перенес 9 курсов химиотерапии и операцию, и в итоге ему удалось справится с болезнью.
Виктория дочь Левкина от первого брака. Певец сохранил с бывшей супругой Мариной дружеские отношения, и иногда они отмечают семейные праздники вместе. Сейчас артист счастлив в четвертом браке, и у него растет 7-летняя дочь Ника.
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Alexey Vasnetsov/ Global Look press
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