26-летняя дочь Владимира Левкина победила опухоль мозга

Дочь экс-солиста некогда популярной группы «На-На» Владимира Левкина Виктория поборола страшный недуг. К врачам Виктория обратилась после того, как у нее несколько раз поднималась температура, а однажды у нее так разболелась голова, что она упала в обморок. После обследований ей поставили неутешительный диагноз «астроцитома».

Тогда Виктория Левкина рассказывала, что в ее жизни сразу поменялись приоритеты. «Ты всегда знал, что здоровье важнее, но как-то всерьез это не воспринималось и уж точно не представлялось совсем, что в 26 нужно будет что-то вырезать из головы», — говорила девушка после перенесенной в январе 2020-го операции.

Сохранить бодрость духа ей помогало чувство юмора. Даже в реанимации после операции она сделала селфи с улыбкой и разослала его друзьям и знакомым.