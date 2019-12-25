25-летняя женщина получила ожоги 3 степени, задувая свечу

Как рассказала Эмили изданию The Sun, она всегда гордилась своими волосами и старалась распускать их как можно чаще. В вечер несчастного случая после ужина девушка наклонилась над пламенем свечи, чтобы задуть ее, и сама не заметила, как прядь ее распущенных волос воспламенилась в доли секунды. К тому моменту, когда Эмили поняла , что произошло, пламя уже успело стремительно разлететься по шее, голове и лицу, оставив ужасающие ожоги. «Все произошло так быстро. Я и подумать не могла, что элементарное задувание небольшой свечи может привести к таким плачевным последствиям», -говорит Эмили . Нейтрализовав огонь, девушка кинулась за помощью к соседям, которые вызвали скорую. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили Эмили в ближайшую больницу, откуда затем девушку перевели в специализированный ожоговый центр.

Несмотря на то, что лицо Эмили серьезно пострадало при пожаре и ей потребуются множественные пластические операции, чтобы его восстановить, девушка не собирается избавляться от свечей в своем доме.