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25-летней девушке грозит потеря зрения из-за пищевой фобии

25-летняя Джейд Янмэн из Норвича страдает от избегающего расстройства потребления пищи - крайней формы избирательного питания, с которой сталкивается около 3% людей.

За последние 22 года Джейд не съела ни единого овоща или фрукта. С трех лет она питается исключительно пиццей, простыми макаронами, чипсами и куриными нагетсами.

Один только вид овощей и фруктов вызывает у нее рвотный рефлекс. Причем определяющем фактором ее фобии является не столько вкус, сколько текстура овоща или фрукта.

Неизвестно, что послужило триггером пищевого расстройства девушки, однако в возрасте трех лет она впервые начала избегать ненавистные продукты. Тогда врачи не обратили на этот факт особого внимание, списав все на возраст, который девочка обязательно перерастет. Однако чуда так и не произошло.

За всю свою сознательную жизнь Джейд ни разу не пробовала натуральной еды, отдавая предпочтение, как она их называет,“безопасным продуктам”. У девушки всего два приема пищи в день - обед и ранний ужин. Ее обеденное меню состоит, как правило, из сырной пиццы. Ужин же куда более “разнообразен” и включает в себя куриные нагетсы, пасту или чипсы - именно эти продукты девушка называет “безопасными”.

Джейд в полной мере осознает свою проблему и уже обращалась за помощью к специалистам по пищевым расстройствам. Однако, ни диетологи, ни когнитивно- поведенческая терапия, ни даже гипнотерапевт так и не смогли ей помочь. Девушка понимает, что наверняка не умрет от одного кусочка фруктика, возможно ей даже понравится вкус, но она физически не может положить его в рот.

Многолетняя пищевая фобия уже ударила по психическому здоровью Джейд, девушка страдает от повышенной тревоги и депрессии. Теперь, из-за боязни слепоты, к многочисленным бедам Джейд добавились еще и панические атаки, после того, как ей стало известно о судьбе двух подростков с похожим рационом питания, которые уже лишились зрения. Врачи предостерегают Джейд, что она находится в группе риска и может стать следующей жертвой слепоты, так как ее организм истощен из-за отсутствия питательных веществ.
По словам врачей, чрезвычайно привередливые в еде люди рискуют постепенно ослепнуть из-за нейропатии зрительного нерва, вызванной скудным питанием .

Джейд осознает всю серьезность ситуации, но так и не может заставить себя съесть что-либо помимо своих “безопасных продуктов”. “Представьте, если бы перед вами поставили тарелку с собачьими экскрементами и заставили бы их съесть…”, - поделилась Джейд с Daily Mail. Именно так, по словам девушки, она чувствует себя при виде тарелки с овощами или фруктами.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: Vostock-photo

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