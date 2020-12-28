24-летняя невеста жаловалась на боли в груди и узнала, что больна раком четвертой стадии
Фото: Facebook/Kate Wignall
24-летняя будущая невеста жаловалась на боль в груди, но никак не могла предположить, что она может быть симптомом смертельной болезни. Кейт была на седьмом небе от счастья, когда ее парень, 24-летний лаборант Райан Диксон, с которым встречалась девять лет, сделал предложение в мае во время прогулки недалеко от их родного города Сент-Остелл, Корнуолл. Свадьбу наметили на 30 мая 2022 года, пара решила отпраздновать это событие в Греции.
На следующее утро ее поразили мучительные боли в груди, которые, по мнению врачей, были вызваны защемлением нерва. Дальнейшее обследование показало, что все куда серьезнее. У девушки нашли злокачественную меланому четвертой стадии.
Через шесть недель невеста была доставлена в Королевскую больницу Корнуолла с рвотой и кровью. «Я начала подозревать: это что-то серьезное, но услышать слово «рак» вслух было для меня шоком, - призналась британка. - Мы только что обручились, а теперь наша жизнь внезапно и резко пошла в другом направлении».
Как уточнила девушка, самым сложным было сказать о своем диагнозе семье. Ей составили сложный план лечения. Несмотря на то, что болезнь неизлечима, Кейт по-прежнему надеется на будущее и на то, что будет счастлива с мужем.
«Рак никогда не исчезнет, я буду жить с ним вечно, но пока он стабилен. Я буду принимать эти препараты, пока они работают, а затем мы перейдем на иммунотерапию в соответствии с планом Б», - резюмировала она.
Фото: Facebook/Kate Wignall
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