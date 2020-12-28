24-летняя невеста жаловалась на боли в груди и узнала, что больна раком четвертой стадии

Через шесть недель невеста была доставлена в Королевскую больницу Корнуолла с рвотой и кровью. «Я начала подозревать: это что-то серьезное, но услышать слово «рак» вслух было для меня шоком, - призналась британка. - Мы только что обручились, а теперь наша жизнь внезапно и резко пошла в другом направлении».

Как уточнила девушка, самым сложным было сказать о своем диагнозе семье. Ей составили сложный план лечения. Несмотря на то, что болезнь неизлечима, Кейт по-прежнему надеется на будущее и на то, что будет счастлива с мужем.

«Рак никогда не исчезнет, я буду жить с ним вечно, но пока он стабилен. Я буду принимать эти препараты, пока они работают, а затем мы перейдем на иммунотерапию в соответствии с планом Б», - резюмировала она.