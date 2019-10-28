Больная раком 24-летняя девушка вышла замуж, зная, что ей осталось жить всего несколько месяцев

Перед тем, как пожениться, Вики и Саймон встречались три года. За это время они уже успели проверить свои чувства на прочность и в горе, и в радости.

Всего через несколько месяцев после того, как Вики встретила Саймона, собираясь к нему на свидание, девушка совершенно случайно обнаружила небольшое уплотнение в груди. Заподозрив неладное, она на следующий же день обратилась к доктору, который тут же направил ее на биопсию. Результаты анализов повергли девушку в шок, диагноз докторов был не утешительным - 3 стадия рака груди. У же через месяц Вики прооперировали, сделав ей двойную мастэктомию, что бы предотвратить дальнейшее распространение рака в правую грудь.

После мастэктомии и пластической операции по реконструкции груди Вики предстояло пройти 6 циклов химиотерапии. Уже через несколько месяцев после завершения лечения пара отпраздновала выздоровление девушки поездкой в Юго-Восточеую Азию.

Однако в феврале 2019, два года спустя, во время планового профилактического визита доктор обнаружил новое уплотнение на том же месте, где раковая опухоль локализовалась в прошлый раз.

Она снова выросла между кожей и имплантом. Биопсия опять показала рак, магнитно-резонансная томография всего тела выявила метастазы на 4-х позвоночных дисках Вики. Вики до последнего не могла поверить в свой страшный диагноз, считая его ошибочным, так как у нее полностью отсутствовали боли или какие-либо симптомы онкологии. Однако врачи были более, чем уверены в своем диагнозе: третья стадия рака перешла в четвертую - смертельную.

Пока Вики при поддержки своей семьи настраивалась на новый раунд лечения, Саймон, недолго думая, сделал ей предложение руки и сердца.

Изначально пара планировала пожениться в 2020 году, однако, в связи с неутешительными прогнозами врачей решила все переиграть и отметить торжество в этом году. «Никто не хочет идти к алтарю, с уже вынесенным смертным приговором, но Саймон сумел заставить меня забыть обо всем», - поделилась Вики с порталом The Sun.

Всем приметам назло пара поженилась в сентябре этого года, в пятницу 13-го, в присутствии 75 гостей. Несмотря на весь трагизм ситуации, Вики и Саймон полны оптимизма. По словам девушки, они с супругом полностью на одной волне и отказываются концентрироваться на негативе.