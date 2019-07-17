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24-летняя девушка удалила себе грудь для профилактики рака по примеру Анжелины Джоли

Ее бабушка умерла от рака молочной железы в 36 лет, а мать — от рака шейки матки в 45.

Здоровая 24-летняя женщина решилась на двойную мастэктомию, чтобы снизить риск развития рака молочной железы, потому что эта болезнь мучила ее семью на протяжении поколений, сообщает британское издание Daily Mail.

Англичанка Джоанна Мегсон удалила и реконструировала свою грудь в сентябре прошлого года, когда тесты обнаружили у нее «ген Анджелины Джоли» или BRCA2.

Ее бабушка умерла от рака молочной железы всего в 36 лет, в то время как ее мать также боролась с ним, прежде чем скончалась от рака шейки матки в 45 лет.

Чувствуя, что «она неизбежно пойдет по их стопам», мисс Мегсон стала одной из самых молодых женщин в Великобритании, прошедших профилактическую процедуру.

Мисс Мегсон, которой сейчас 25 лет, перенесла шестичасовую операцию, из-за которой она не могла работать шесть недель. Тем не менее, она настаивает на том, что это того стоило: риск развития рака молочной железы снизился на 90 процентов. Она даже отпраздновала свое решение пойти под нож, представ топлесс на спектакле по мотивам стриптиз-шоу ITV The Full Monty в мае прошлого года.

«Знать, что даже Анджелина Джоли прошла через это, много значило. Было здорово, что она так открыто об этом говорила», — призналась мисс Мегсон.

После смерти матери мисс Мегсон решила выяснить, есть ли у нее мутации в генах BRCA1 и 2.

«Мне сказали, что у меня дефектный ген BRCA2. Статистика была шокирующей. У меня был шанс заболеть раком молочной железы от 50 до 80 процентов, а также рак яичников», — рассказала мисс Мегсон.

Женщина была шокирована, но при поддержке ее бойфренда и брата она приняла решение сделать операцию, хотя это и значило, что она теперь никогда не сможет кормить грудью. Сейчас она говорит, что очень счастлива, что приняла такое решение, потому что она сняла со своих плеч огромный груз. Она также пересмотрела свое отношение к жизни: «У меня начались уроки пения, я учусь играть на фортепиано и хожу на уроки танцев. Если бы у меня не было операции, я бы никогда не организовал мероприятие The Real Full Monty».

Мероприятие собрало 6000 фунтов стерлингов ($ 7 413) для благотворительной организации «Рак молочной железы сейчас».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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