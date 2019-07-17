24-летняя девушка удалила себе грудь для профилактики рака по примеру Анжелины Джоли

Здоровая 24-летняя женщина решилась на двойную мастэктомию, чтобы снизить риск развития рака молочной железы, потому что эта болезнь мучила ее семью на протяжении поколений, сообщает британское издание Daily Mail.

Англичанка Джоанна Мегсон удалила и реконструировала свою грудь в сентябре прошлого года, когда тесты обнаружили у нее «ген Анджелины Джоли» или BRCA2.

Ее бабушка умерла от рака молочной железы всего в 36 лет, в то время как ее мать также боролась с ним, прежде чем скончалась от рака шейки матки в 45 лет.

Чувствуя, что «она неизбежно пойдет по их стопам», мисс Мегсон стала одной из самых молодых женщин в Великобритании, прошедших профилактическую процедуру.