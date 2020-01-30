Девушка перенесла 140 операций на мозге, за которые родители не в силах расплатиться

Девушка родилась на три месяца раньше и с гидроцефалией (водянка головного мозга). Это значит, что в полости ее черепа повышенное содержание спинномозговой жидкости (ликвора). За 24 года Оливия перенесла 140 операций - жидкость регулярно нужно откачивать. «Я выросла без волос», - говорит Оливия о своем детстве в интервью Daily Mail.

Родители девушки, живущие в штате Миннесота, имеют долг за лечение дочери в размере 300 000 долларов (почти 19 млн рублей). Они в числе 41% людей, которые погрязли в долгах по медицинской страховке. 27,5 млн американцев и вовсе не имеют медицинской страховки. Знакомые советуют паре развестись - появится возможность получить налоговые послабления, но они пока не рассматривают такой вариант. Зато они постоянно закладывают свой дом и просят о помощи у неравнодушных посредством социальных платформ.

В 2001 году долгов в семье прибавилось: младшей дочери Трейси в 11 лет поставили диагноз - комплексный региональный болевой синдром. Девочка испытывает постоянную боль в конечностях и нуждается в специализированном лечении.

Но семья старается не унывать. Родители готовы на все ради детей и коллекционируют фотографии, где дочери улыбаются, несмотря на боль или в моменты, когда их здоровье идет на поправку.