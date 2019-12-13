23-летнюю женщину принимали за беременную из-за редкого заболевания мочевого пузыря

С четырех лет Польянна страдала от хронической мочеполовой инфекции, вызывающей сложности с мочеиспусканием. Каждый раз при позывах к мочеиспусканию девушка испытывала жжение и не могла полноценно опорожнить мочевой пузырь. В возрасте 16 лет у нее случилась полная задержка мочи, когда даже при сильном позыве сходить в туалет, она не могла выдавить из себя ни капли жидкости. Ситуация усугубилась настолько, что уже через два года девушка не могла вспомнить, когда последний раз она опорожняла мочевой пузырь. В какой-то момент живот Польянны раздуло так сильно, что она стала выглядеть глубоко беременной. Однажды, прямо с работы женщину доставили в отделение неотложной помощи с симптомами непрекращающейся рвоты. С помощью катетера врачи откачали из мочевого пузыря Польянны 3 литра жидкости, что в 6 раз превышает объем мочевого пузыря взрослого человека.

После ряда анализов врачи диагностировали у Польянны редкое заболевание - синдром Фаулера, когда мышцы мочевого пузыря постоянно находятся в спастическом состоянии и попросту не могут расслабиться. Чтобы взять ситуацию под контроль, врачи установили женщине надлобковый катетер, который ввели через небольшой надрез на животе. Однако уже через несколько месяцев после установки, он начал доставлять женщине нестерпимые боли и вызывать сильнейшие спазмы живота , из-за интенсивности которых ей даже приходилось терять сознание.

Чтобы прекратить страдания, врачи установили Польянне специальные мочеприемник с дренажной трубкой. Медикам потребовалось 6 часов, чтобы создать пути выхода мочи через отверстие в животе. К сожалению, операция позволила добиться лишь кратковременного облегчения, и уже через 4 месяца спазмы и боли вернулись. Тогда врачам не оставалось ничего другого, как полностью удалить женщине мочевой пузырь.

На сегодняшний день Польянна занимается общественной деятельностью, повышая осведомленность людей о синдроме Фаулера. Во время своих выступлений она нередко признается, что в свете сложившейся ситуации радикальная операция по удалению мочевого пузыря - лучшее решение, которое она когда-либо принимала.