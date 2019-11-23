23-летняя женщина родила без обезболивающих 5-килограммового первенца

Джессика рассказала интернет изданию Hull-live, что планировала рожать в воду, однако в какой-то момент потуги сильно затянулись. После осмотра акушерка объяснила Джессике, что ребенок застрял в родовых путях и не может двигаться дальше. Тогда было принято решение передать роженицу врачам традиционного родильного отделения больницы, находящегося в том же здании. К тому моменту, когда Джессику доставили в родовую, у нее были достаточно болезненные схватки, однако из-за большого раскрытия и стадии родов, для эпидуральной анестезии уже было слишком поздно, и женщине пришлось рожать без обезболивающих. Доктор акушер-гинеколог, принимающий у Джессики роды, сообщил ей о том, что, судя по застрявшим в родовых путях плечикам, малышка будет крупной.

Однако ни медицинский персонал, ни родители не осознавали, насколько крупной окажется девочка, пока не положили ее на весы. Новорожденная, которую назвали Лили-Грэйс, весила около 5 килограммов, что стало настоящим шоком для родителей. Ведь помимо того, что все родственники девочки с обеих сторон среднего роста и телосложения, малышка еще и родилась на 2 недели раньше срока.

На сегодняшний день со дня родов прошло всего шесть недель, а вес Лили-Грэйс уже превышает показатели среднестатистического 3-месячного младенца. Джессике и отцу девочки, Бенджамину, пришлось в срочном порядке менять весь гардероб малышки, так как практически все вещички, купленные еще до родов, оказались ей малы. Лили-Грэйс нет еще и двух месяцев, а она уже носит одежду, рассчитанную на полугодовалых детей.