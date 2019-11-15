23-летняя модель узнала, что беременна, только во время родов
Когда Дэн Карти, бойфренд Эрин, услышал ее истошный вопль, доносящийся из ванной, он сразу же рванул на помощь к девушке, посчитав, что ей угрожает опасность. Каковы же были его удивление, шок и страх, когда он увидел Эрин, держащую на руках младенца. Всего за каких-то 10 минут модель родила здоровую доношенную девочку весом 3200 г на полу в ванной комнате. Не успев оправиться от первоначального шока, новоиспеченных родителей настигла очередная паническая атака. Малышка, которую назвали Ислой Мэй, перестала дышать и посинела. Охваченный смертельным ужасом, Дэн стал звонить в службу спасения, оператор которой помог молодому отцу реанимировать новорожденную дочь.
Сегодня, вспоминая свои роды, Эрин говорит, что это был самый большой шок, который она когда либо испытывала за свою жизнь. На протяжении всех девяти месяцев у девушки не было ни токсикоза, ни животика, ни какого-либо другого намека на беременность. А тот факт, что Эрин пользовалась гормональными инъекциями в качестве метода контрацепции, делает ситуацию еще более сюаррелистичной.
О рождении дочки пара сообщила в одной из социальных сетей, выложив свою самую первую совместную фотографию с подписью: “Самая сложная неделя в нашей жизни…”.
«Мы хотим представить вам нового члена нашей семьи. Исла Мэй пришла в этот мир во вторник вечером, 9 месяцев она жила у мамы в животике, не говоря нам об этом» - поделился со своими подписчиками молодой папа.
Мама и малышка чувствуют себя хорошо и продолжают принимать нескончаемые поздравления от шокированных друзей и родственников.
Фото: Instagram
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