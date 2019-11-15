23-летняя модель узнала, что беременна, только во время родов

Сегодня, вспоминая свои роды, Эрин говорит, что это был самый большой шок, который она когда либо испытывала за свою жизнь. На протяжении всех девяти месяцев у девушки не было ни токсикоза, ни животика, ни какого-либо другого намека на беременность. А тот факт, что Эрин пользовалась гормональными инъекциями в качестве метода контрацепции, делает ситуацию еще более сюаррелистичной.

О рождении дочки пара сообщила в одной из социальных сетей, выложив свою самую первую совместную фотографию с подписью: “Самая сложная неделя в нашей жизни…”.

«Мы хотим представить вам нового члена нашей семьи. Исла Мэй пришла в этот мир во вторник вечером, 9 месяцев она жила у мамы в животике, не говоря нам об этом» - поделился со своими подписчиками молодой папа.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо и продолжают принимать нескончаемые поздравления от шокированных друзей и родственников.