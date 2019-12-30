23-летняя девушка едва не умерла, приняв симптомы опасного заболевания за похмелье

Когда через пару дней «похмелье» так и не прошло, Кирсти обратилась к своему терапевту. Доктор не нашел в симптомах девушки ничего необычного, списав их на обычную мигрень. С каждым днем Кристи становилось все хуже, в какой-то момент ей показалось, что ее голова вот-вот «взорвется», от боли девушка даже на несколько минут потеряла зрение. Молодой человек Кирсти тут же отвез ее в отделение неотложной помощи, врачи которого приняли симптомы девушки за обычный каприз и , не прописав никаких лекарств, отправили домой. На следующий день Кристи записалась к офтальмологу, который сразу же обратил внимание на избыток жидкости, скопившейся за задней поверхностью глаз девушки. Кристи срочно госпитализировали в отделение нейрореанимации, где она провела последующие 5 дней.

Девушке поставили диагноз идиопатическая внутричерепная гипертензия. Компьютерная томография показала опасное скопление жидкости в ее голове. Чтобы избежать повреждения мозга, врачам пришлось сделать девушке спинномозговой прокол и откачать скопившуюся в нем жидкость.После многочисленных анализов медикам удалось выяснить причину болезненного состояния Кирсти. Виной всему оказались противозачаточные таблетки, которые девушка принимала на протяжении последних 6 лет. От этого редкого побочного эффекта приема оральных контрацептивов страдает 1 из 10 тысяч женщин.

«Это просто невероятно, что одна такая маленькая пилюля может причинить столько вреда», -говорит Кирсти.

С момента выписки девушки из больницы прошло уже более трех месяцев, она по-прежнему страдает от головных болей, которые старается держать под контролем с помощью лекарств. Кирсти поделилась своей историей с читательницами на своей странице в социальной сети для того, чтобы девушки не игнорировали опасные побочные эффекты приема лекарственных препаратов и своевременно обращались за помощью.