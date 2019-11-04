23-летняя беременная женщина узнала, что вынашивает разноутробную двойню

Два года назад Кэти вышла замуж за своего теперь уже мужа Лиама. Пара мечтала о детях, и уже совсем скоро Кэти забеременела. Однако молодая семья даже представить не могла какими эмоциональными американскими горками станет для них этот путь к родительству.

Радостная новость о скором материнстве Кэти была омрачена редчайшим диагнозом. Помимо зарождающейся новой жизни, УЗИ выявило у женщины по паре репродуктивных органов: 2 матки, две шейки матки и частичную влагалищную перегородку. Это значит, что на протяжение всего времени у Кэти были сразу две менструации одновременно, вдвое усиливая ее боли.

С одной стороны женщина была рада, что получила ответ на свой вопрос о причинах невыносимой боли во время месячных, с другой - очень переживала, что двойная матка увеличивает риск выкидыша и преждевременных родов.

Из-за того, что ребенок Кэти развивался в левой матке, по мере роста ее живот также был перекошен на один бок. По прошествие времени, во время повторного УЗИ, пара узнала новость, которая в очередной раз повергла их в самый настоящий шок - в правой матке Кэти развивалась еще одна беременность, это означало, что женщина вынашивала разноутробную двойню.

Кэти и Лиам были безумно счастливы, что совсем скоро у них появятся сразу двое детей, однако малыш в правой матке перестал развиваться и умер. На 37 недели беременности при помощи экстренного кесарева сечения у пары родилась дочь весом 2 кг 300 гр. Девочку назвали Сиенной.

Сразу после родов Кэти вернулась к приему контрацептивов, которые помогают продлить менструальный цикл. Это значит, что менструация у нее будет случаться всего несколько раз в год или совсем прекратится, соответственно и болей, вызываемых с ее приходом, будет гораздо меньше.