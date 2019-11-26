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22-летняя девушка выпала из окна 4 этажа и осталась цела и невредима

За две недели до несчастного случая у 22-летней Меган Хейдгерд из американского штата Флорида врачи диагностировали биполярное расстройство и прописали антидепрессанты. Девушка признается, что в вечер падения она нарушила все запреты медиков и смешала таблетки с алкоголем.

В тот злополучный вечер Меган весело проводила время с подругами. Девушки выпивали. Около полуночи подругам захотелось продолжить вечеринку и навестить знакомую, проживающую в том же здании, тогда как сама Меган осталась дома. По словам девушки, она решила проветрить квартиру, но, будучи под воздействием алкоголя и антидепрессантов, потеряла равновесие и выскользнула из окна 4 этажа, распластавшись на бетонном полу внутреннего дворика. Как сегодня вспоминает Меган, во время падения она пыталась ухватиться за стены дома, а в результате совершенно случайно зацепилась ногой за деревянный забор, что, по мнению прибывших на место трагедии врачей скорой помощи, смягчило силу удара, в следствие чего девушка осталась жива.

Ударившись головой о бетон, Меган все еще была в сознании. В тот момент она прекрасно осознавала, что с ней произошло и была готова к самому худшему.
«Ну вот и все», - последнее, что подумала Меган и «отключилась» еще до приезда скорой помощи.

Очнулась Меган уже будучи в больнице, после того, как врачи прооперировали ее ногу. В это сложно поверить, но единственные травмы, которые получила девушка, были перелом правого колена и стопы в трех местах. Врачам также пришлось зашивать рваную рану на левой ноге девушки, через которую прошла насквозь деревянная доска от забора, и небольшую рану на голове. В общей сложности Меган наложили 40 швов. К удивлению врачей, девушка не получила серьезной травмы головы, отделавшись лишь синяками и ссадинами.

В настоящее время Меган уже выписана из больницы и находится под присмотром родственников. Она клянется, что с алкоголем покончено раз и навсегда. Временно из-за гипса Меган передвигается в кресле-каталке, но, по прогнозам врачей, совсем скоро она сможет ходить самостоятельно.

Фото: Vostock-photo

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