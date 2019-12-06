22-летняя девушка почти год не выходила на улицу из-за редкой и странной фобии

Возможно кого-то это удивит, но у врачей для описания страха рвоты даже есть свое название - эметофобия. У пациентов страдающих от этого заболевания возникает неконтролируемый страх при чувстве тошноты и виде рвоты, причем не только своей, но и чужой. Впервые эта фобия возникла у Шэн в возрасте 6 лет, когда она увидела, как кого-то тошнит в аэропорту. Со временем это состояние только усугублялось. Девушку постоянно тошнило, а при виде рвоты у нее начинались панические атаки, которые она была не в силах контролировать. В 2015 году Шэн обратилась со свей проблемой к врачу. Ультразвуковое исследование желудочного-кишечного тракта не выявило никаких аномалий, и девушке поставили диагноз - эметофобия.

Врач прописал Шэн транквилизаторы, чтобы прекратить тошноту и панические атаки, которые помогли только на короткое время, после чего состояние девушки в очередной раз резко ухудшилось.

Она была госпитализирована с симптомами рвоты и сердечного приступа. Однако вскоре выяснилось, что «инфаркт» оказался классической панической атакой, вызванной рвотой от приема слишком большого количества лекарств. Это пребывание в больнице запустило цепочку панических атак, из-за которых Шэн практически год не выходила из дома.

Частые больничные, которые девушка брала из-за своей круглосуточной тошноты, привели к тому, что она лишилась работы. Хотя, как сейчас признается Шэн, ей и самой непонятно, тошнило ли ее на самом деле или это был всего лишь панический страх рвоты. После года вынужденного «домашнего ареста», Шэн решила взять себя в руки и начать лечение.

Так как девушка по-прежнему боялась выходить из дома, она стала исследовать методы лечения эметофобии на дому. В результате, самым настоящим спасением для нее стала экспозиционная терапия - когда пациента намеренно подвергают определенному источнику тревоги, который он обычно старается избегать - своеобразная интерпретация идеи «клин клином». В течение нескольких месяцев по пять минут в день Шэн стала смотреть видео, в которых людей рвало и тошнило.