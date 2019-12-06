passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

22-летняя девушка почти год не выходила на улицу из-за редкой и странной фобии

22-летняя Шэн Маклин уже несколько лет страдает от необычного недуга. Из-за боязни рвоты девушка боится выходить из дома. Эта фобия настолько подчинила себе всю жизнь Шэн, что ее несколько раз пришлось госпитализировать с симптомами инфаркта.

Возможно кого-то это удивит, но у врачей для описания страха рвоты даже есть свое название - эметофобия. У пациентов страдающих от этого заболевания возникает неконтролируемый страх при чувстве тошноты и виде рвоты, причем не только своей, но и чужой. Впервые эта фобия возникла у Шэн в возрасте 6 лет, когда она увидела, как кого-то тошнит в аэропорту. Со временем это состояние только усугублялось. Девушку постоянно тошнило, а при виде рвоты у нее начинались панические атаки, которые она была не в силах контролировать. В 2015 году Шэн обратилась со свей проблемой к врачу. Ультразвуковое исследование желудочного-кишечного тракта не выявило никаких аномалий, и девушке поставили диагноз - эметофобия.

Врач прописал Шэн транквилизаторы, чтобы прекратить тошноту и панические атаки, которые помогли только на короткое время, после чего состояние девушки в очередной раз резко ухудшилось.
Она была госпитализирована с симптомами рвоты и сердечного приступа. Однако вскоре выяснилось, что «инфаркт» оказался классической панической атакой, вызванной рвотой от приема слишком большого количества лекарств. Это пребывание в больнице запустило цепочку панических атак, из-за которых Шэн практически год не выходила из дома.

Частые больничные, которые девушка брала из-за своей круглосуточной тошноты, привели к тому, что она лишилась работы. Хотя, как сейчас признается Шэн, ей и самой непонятно, тошнило ли ее на самом деле или это был всего лишь панический страх рвоты. После года вынужденного «домашнего ареста», Шэн решила взять себя в руки и начать лечение.

Так как девушка по-прежнему боялась выходить из дома, она стала исследовать методы лечения эметофобии на дому. В результате, самым настоящим спасением для нее стала экспозиционная терапия - когда пациента намеренно подвергают определенному источнику тревоги, который он обычно старается избегать - своеобразная интерпретация идеи «клин клином». В течение нескольких месяцев по пять минут в день Шэн стала смотреть видео, в которых людей рвало и тошнило.

«Поначалу это было жутко. Ни один нормальный человек не захотел бы смотреть такие видео. Особенно звук процесса доводил меня до исступления. Уже через три секунды просмотра у меня начиналась истерика»,- вспоминает Шэн.

Несмотря на все свое испытываемое отвращение, девушка заставляла себя смотреть по одному такому видео в день и уже вскоре заметила разительные перемены. Как признается сама Шэн, она еще не до конца выздоровела, но уже по крайней мере не боится ненадолго выходить на улицу.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!