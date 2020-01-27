passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

21-летняя жертва пластики перенесла пять операций по увеличению груди и впала в депрессию

Джайла Чевик сделала ряд операций в популярной клинике в Стамбуле. Девушка была недовольна результатом, но продолжала возвращаться все к тем же хирургам.

21-летняя Чевик от природы не жаловалась на маленькую грудь. У нее был размер 36D. Однако после похудения девушка решила, что ее грудь потеряла форму. Выбор Джайлы пал на клинику пластической хирургии в Стамбуле, куда нередко обращаются звезды и популярные блогеры. По словам Чевик, она всегда шла в ногу со временем. Например, девушка не раз прибегала к филлерам и ботоксу, пишет The Sun.

Первую операцию ей сделали в 2018 году. По словам Чевик, она с удивлением обнаружила, что одна ее грудь явно стала больше другой, к тому же бюст болел, на коже виднелись кровоподтеки. Врачи диагностировали капсульное сокращение - реакция организма на введение инородного тела. Пациентке провели еще одну операцию.

Джайла вспоминает, что после «выглядела как монстр, ведь моя правая грудь была размера DD, а другая B». Тем нее менее она вновь обратилась к врачам клиники, чтобы те исправили ситуацию. По ее словам, она все еще мечтала заполучить идеальную грудь и дала новый шанс докторам.

Надежды не оправдались, после очередного вмешательства Джайла обнаружила, что ее соски «не на месте». А после еще одной операции пациентка пожаловалась на разрыв импланта. Только после этого клиника согласилась устранить все «недостатки», проведя бесплатную операцию. На все манипуляции с бюстом Чевик потратила порядка 17 тысяч фунтов стерлингов (1 млн 300 тысяч рублей).

Теперь девушка рассказывает, что после пяти перенесенных операций чувствует себя несчастной, принимает антидепрессанты и, самое главное, по-прежнему недовольна грудью.

Фото: _vostock-photo

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!