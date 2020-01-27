21-летняя жертва пластики перенесла пять операций по увеличению груди и впала в депрессию

21-летняя Чевик от природы не жаловалась на маленькую грудь. У нее был размер 36D. Однако после похудения девушка решила, что ее грудь потеряла форму. Выбор Джайлы пал на клинику пластической хирургии в Стамбуле, куда нередко обращаются звезды и популярные блогеры. По словам Чевик, она всегда шла в ногу со временем. Например, девушка не раз прибегала к филлерам и ботоксу, пишет The Sun.

Первую операцию ей сделали в 2018 году. По словам Чевик, она с удивлением обнаружила, что одна ее грудь явно стала больше другой, к тому же бюст болел, на коже виднелись кровоподтеки. Врачи диагностировали капсульное сокращение - реакция организма на введение инородного тела. Пациентке провели еще одну операцию.

Джайла вспоминает, что после «выглядела как монстр, ведь моя правая грудь была размера DD, а другая B». Тем нее менее она вновь обратилась к врачам клиники, чтобы те исправили ситуацию. По ее словам, она все еще мечтала заполучить идеальную грудь и дала новый шанс докторам.

Надежды не оправдались, после очередного вмешательства Джайла обнаружила, что ее соски «не на месте». А после еще одной операции пациентка пожаловалась на разрыв импланта. Только после этого клиника согласилась устранить все «недостатки», проведя бесплатную операцию. На все манипуляции с бюстом Чевик потратила порядка 17 тысяч фунтов стерлингов (1 млн 300 тысяч рублей).

Теперь девушка рассказывает, что после пяти перенесенных операций чувствует себя несчастной, принимает антидепрессанты и, самое главное, по-прежнему недовольна грудью.