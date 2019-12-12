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21-летняя женщина чудом выжила после родов из-за разрыва аневризмы, вызванной инфицированной плацентой

21-летня Кети Ширли утверждает, что была «отравлена» своей же собственной плацентой после того, как образовавшиеся в ней бактерии проникли в кровоток и спровоцировали инсульт.

Беременность Кети протекала легко и без осложнений, пока на 36 неделе у нее вдруг не открылось сильное кровотечение. Врачам пришлось принимать срочные меры по спасению матери и ребенка и в экстренном порядке родоразрешать женщину с помощью кесарева сечения.
Дочери Кети, новорожденной Оливии, сразу же назначили антибиотики, так как оказалось, что к моменту родов плацента женщины начала в буквальном смысле разлагаться. Промедли медики еще несколько дней, и малышку было бы уже не спасти. Несмотря на то, что благодаря антибиотикам девочка быстро шла на поправку, сама Кети с каждым днем чувствовала себя все хуже и хуже. В результате, через несколько недель после родов у женщины случились судороги, и она потеряла сознание, рухнув на пол в ванной комнате.

Врачи отделения скорой помощи не нашли в ее состоянии ничего подозрительного и отпустили домой. Однако уже через несколько дней у Кети случился повторный эпизод судорог и потери сознания, после чего ей назначили компьютерную томографию, которая выявила у девушки разрыв аневризмы мозга. Врачи диагностировали у Кети послеродовое субарахноидальное кровоизлияние - инсульт, вызванный разрывом аневризмы. По статистике, 3 из 5 человек с этим диагнозом умирают в течение двух недель. Кети потребовалась экстренная операция, чтобы ослабить давлении аневризмы на головной мозг. В общей сложности, проведя 8 дней в больнице, 2 из которых в реанимации, Кети была выписана домой.

По мнению врачей, в ее случае причиной образования и разрыва аневризмы стала инфекция. Скорее всего, бактерии из инфицированной плаценты проникли в кровоток и ослабили стенки артерий головного мозга, что сделало их более восприимчивыми к кровяному давлению и привело к аневризме.

На сегодняшний день состояние женщины стабилизировалось, однако каждые полгода она проходит обязательную компьютерную томографии, чтобы держать состояние сосудов головного мозга под контролем.

Фото: Vostock-photo

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