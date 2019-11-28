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20-летняя девушка месяц лечилась от «гриппа», в симптомах которого были виноваты 5 опухолей мозга

Два года назад у 20-летней Картер МакКенна из Колорадо удалили со спины злокачественную родинку, которая оказалось меланомой. Врачи заверили Картер, что вероятность того, что рак вернется, крайне маловероятна. Однако, спустя 2 года после операции, девушка отчаянно борется за жизнь.

После операции по удалению меланомы Картер полагала, что полностью излечилась от рака кожи, так как врачи сообщили ей, что удалили родинку до того, как болезнь успела распространиться по организму. Однако через год после операции Картер стала испытывать мигрени, которые она приняла за симптомы гриппа, и лечилась от них на протяжении месяца. Однако «грипп» не отступал, и, заподозрив в какой-то момент неладное, девушка обратилась к врачу, который назначил ей магнитно-резонансную томографию. Результаты обследования повергли ее в шок. МРТ выявило у Картер целых 5 опухолей мозга, самая большая из которых была 2,5 см. Последующая компьютерная томография показала, что рак метастазировал в печень, легкие, кости и лимфатические узлы. На этот раз у девушки диагностировали смертельный рак кожи 4 стадии, который возник из маленькой родинки на спине.

Сразу после получения диагноза, девушка начала радиационную терапию, которая была призвана убить все раковые клетки, однако опухоли продолжали расти и состояние Картер резко ухудшилось. Одна из опухолей мозга начала кровоточить, и врачам ничего не оставалось как готовить девушку к операции, за которой последовала еще одна. На этот раз Картер удалили опухоль, которая давила на зрительный нерв и вела к потере зрения.

Вслед за опухолями мозга резко начало расти неоперабельное новообразование в печени девушки. Врачи сказали Картер готовиться к самому худшему. Однако девушка не унывает и смотрит в будущее с оптимизмом. Она записалась на участие в многообещающем клиническом исследовании терапии, которая помогает останавливать дальнейший рост опухоли. На сегодняшний день, по первичным данным, эта терапия дает стойкий положительный эффект у 16% пациентов, принимающих участие в исследовании. Несмотря на свои довольно низкие шансы, Картер надеется оказаться в числе этих счастливчиков и побороть болезнь.

Фото: Vostock-photo

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