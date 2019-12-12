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20-летний студент умер от аллергической реакции на молоко

20-летний Логан Льюис из американского штата Огайо был найден без сознания в своей комнате студенческого общежития. И хотя результаты официальной экспертизы еще не готовы, мать мальчика уверена, что ее сын умер от анафилактического шока после того, как выпил напиток, содержащий молоко.

Еще будучи младенцем, Логан страдал от аллергической реакцией на детскую смесь для кормления на основе молока. После проведения ряда анализов доктор диагностировал у мальчика аллергию на коровий белок, содержащийся в молоке и молочных продуктах.
Как сообщает новостной канал ABC6, в тот вечер Логан проводил время с друзьями, когда в какой-то момент из-за неважного самочувствия он решил вернутся к себе в комнату, где с ним и случился анафилактический шок. Парня, лежащего в бессознательном состоянии на полу, обнаружил его сосед по общежитию. В руке у Логана был сжат шприц-ЭпиПен, который предназначен для экстренной помощи при возникновении внезапных опасных для жизни аллергических реакций.

К сожалению, анафилактический шок наступил до того, как парен успел воспользоваться лекарством. Сосед Логана вытащил из его рук ЭпиПен” и попытался сделать парню укол, однако было уже слишком поздно. К моменту приезда врачей скорой помощи Логан был уже мертв.

Родители Логана решили поделиться историей своего сына, чтобы напомнить общественности о том, как важно знать о симптомах аллергической реакции и уметь вовремя оказать первую медицинскую помощь при анафилактическом шоке. Также они призывают людей не стесняться в открытую заявлять о своем недуге, ежедневно надевая специальный идентификационный браслет c указанием имеющейся у них аллергии, ну и конечно же всегда иметь при себе ЭпиПен.

Фото: Vostock-photo

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