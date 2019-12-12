20-летний студент умер от аллергической реакции на молоко

Еще будучи младенцем, Логан страдал от аллергической реакцией на детскую смесь для кормления на основе молока. После проведения ряда анализов доктор диагностировал у мальчика аллергию на коровий белок, содержащийся в молоке и молочных продуктах.

Как сообщает новостной канал ABC6, в тот вечер Логан проводил время с друзьями, когда в какой-то момент из-за неважного самочувствия он решил вернутся к себе в комнату, где с ним и случился анафилактический шок. Парня, лежащего в бессознательном состоянии на полу, обнаружил его сосед по общежитию. В руке у Логана был сжат шприц-ЭпиПен, который предназначен для экстренной помощи при возникновении внезапных опасных для жизни аллергических реакций.

К сожалению, анафилактический шок наступил до того, как парен успел воспользоваться лекарством. Сосед Логана вытащил из его рук ЭпиПен” и попытался сделать парню укол, однако было уже слишком поздно. К моменту приезда врачей скорой помощи Логан был уже мертв.

Родители Логана решили поделиться историей своего сына, чтобы напомнить общественности о том, как важно знать о симптомах аллергической реакции и уметь вовремя оказать первую медицинскую помощь при анафилактическом шоке. Также они призывают людей не стесняться в открытую заявлять о своем недуге, ежедневно надевая специальный идентификационный браслет c указанием имеющейся у них аллергии, ну и конечно же всегда иметь при себе ЭпиПен.