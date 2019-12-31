20-летний парень заразился туберкулезом во время курения кальяна

20-летний пациент из Швеции, имя которого не разглашается, на протяжении трех месяцев страдал от серьезных болей в груди, сопровождающихся повышенной температурой. Когда к симптомам присоединился кашлем с кровью, молодого человека экстренно доставили в больницу. После проведения рентгена и компьютерной томографии врачи обнаружили у парня смертельно опасную бактериальную инфекцию легких. Как оказалось, пациент регулярно, до 5 раз в неделю, курил кальян с фруктовыми смесями. Медики считают, что парень заразился туберкулезом через кальянный мундштук, который часто передается по кругу в компании друзей во время курения.

Туберкулез - бактериальная инфекция, распространяющаяся между людьми воздушно-капельным путем. Эта инфекция обычно поражает легкие, но бактерии могут вызвать проблемы в любой части тела, брюшную полость, железы, кости и нервную систему. Как отмечают врачи, количество вдыхаемого из кальяна дыма на одну затяжку в 10 раз выше, чем при курении сигареты. Это означает, что пользователи подвергаются воздействию большего объема вредоносных бактерий и увеличивают свои риски заразиться опасной инфекцией.

Кроме того, как выяснили ученые Калифорнийского университета, несмотря на всю свою «безопасность», в одной затяжке кальянного дыма содержится столько же вредоносных веществ, как в целой сигарете. При этом вода расщепляет эти вещества на ультрамелкие частицы, которые способны достигать самых глубоких частей легких и вызывать смертельные заболевания.