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2-летнюю девочку, проглотившую литиевую батарейку, едва успели спасти

Элзи-Роуз, поступившая в больницу с болью в желудке, оказалась на на грани жизни и смерти, после того как доктора обнаружили литиевую батарейку, медленно прожигающую дыру в ее горле.

Двухлетняя малышка Элзи-Роуз в течение нескольких месяцев жаловалась на боли в желудке. С каждым днем ей становилось все хуже. Тогда мама девочки, 29-летняя Кристи Даффи, решила обратиться за помощью к врачам детской больницы города Шеффилд.

Выяснилось, что незаметно от родителей, девочка проглотила маленькую круглую батарейку, которую доктора поначалу приняли за монетку. Уже через считанные минуты после постановки диагноза Элзи- Роуз была на операционном столе.

Оказалось, что батарейка застряла на стыке горла и пищевода девочки, и уже начала прожигать слизистую. Не обратись Кристи за помощью, уже через несколько часов девочка могла бы умереть. К счастью врачам удалось спасти малышку.

После того, как хирургам чудом удалось извлечь батарейку из горла девочки, еще пять дней ей пришлось провести в реанимации. Сейчас Элзи-Роуз принимает лекарства для заживления поврежденной области горла и ест только мягкую пищу. Однако по прогнозам врачей, со временем девочка сможет полностью восстановиться.

Майк Томсон, детский гастроэнтеролог больницы Шеффилда, рассказал Daily mail, что литиевые батарейки пуговичного типа не так безобидны, как могут показаться на первый взгляд. Несмотря на свой небольшой размер, они невероятно опасны, для проглотившего их маленького ребенка. Вступая в контакт со слюной, батарейки начинают вырабатывать едкую щелочь, которая постепенно прожигает слизистую оболочку горла и пищевода, и может приводить к серьезному повреждению пищеварительного тракта и внутреннему кровотечению.