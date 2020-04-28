2-летний мальчик случайно пронзил себе висок ножницами и чудом выжил
Историей ребенка, имя которого не называется, заинтересовался британский онлайн-портал The Sun. По словам бабушки мальчика, несчастный случай произошел 9 апреля, когда все члены семьи смотрели телевизов в гостиной. Малыш, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны взрослых, залез на табуретку, выдвинул ящик шкафа и стал в них копаться. Пожилая женщина добавила: «Он стоял на стуле и играл с вещами, лежащими в комоде. Внезапно, не удержавшись, он упал, держа в руках большие ножницы, и нанес себе удар в голову».
Женщина сильно испугалась, но не стала вынимать их из виска малыша, а просто отвезла его в госпиталь. Нейрохирург Ван Шаохуа сказал, что инструмент на 1,5 сантиметра проник в висок: «Мальчику очень повезло. Ножницы проткнули его череп и мозговую оболочку, однако ткани мозга остались не пострадали». В итоге в ходе двухчасовой операции их вытащили, и самочувствию ребенка ничто не угрожает. Врач прогнозирует полное восстановление. Нейрохирург отметил, что члены семьи юного пациента поступили совершенно правильно, не став извлекать ножницы самостоятельно – этим они спасли ему жизнь.
Фото: freepik
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